Рика Кихара, склонная к ошибкам, опустилась на седьмое место, когда россияне подняли подиум в мировых соревнованиях.

Серия ошибок привела к тому, что Рика Кихара опустилась со второго места на седьмое в общем зачете после выступления женщин в произвольном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в пятницу.

16-летняя Анна Шерпакова, возглавлявшая Кихиру после короткой программы, выиграла свой мировой дебют, набрав 152,17 балла в произвольном катании с общим счетом 233,17. Она возглавила тройку лучших в России, впервые фигуристы поднялись на пьедестал почета на женских соревнованиях.

Елизавета Токтамышева набрала 220,46 балла, а Александра Трусова – 217,20, заняв второе и третье места.

Японец Каори Сакамото занял шестое место с 207,80 балла, на одно очко позади Кииры, который финишировал с 205,70 балла после того, как он показал только девятый лучший результат в фигурном катании.

Результаты означают, что Япония заняла три места среди женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине в следующем году.

Надежды Кихиры на титул чемпиона мира не оправдались, когда обе ее тройные опоры перешли на двойные, и она не смогла занять второе место. Он также стал ее тройным дублем лутца.

“Мне не хватало способности вносить коррективы. Это стало неудачным зрелищем”, – сказала 18-летняя девушка, которая также боролась со своей ротацией и стремлением к худшему результату в мире в первые три сезона.

Мое тело спало. Я не мог набраться сил … Мне нужно тренироваться с более твердыми ингредиентами. Мне нужно во всем стараться “.

Было сочтено, что Сакамото использовала неправильное преимущество в трилогии лутца, как это было во время ее короткого шоу, с общим результатом 15,85 балла из своего лучшего результата.

«Я чувствую себя некомфортно, но мне тоже нужны такие впечатления», – сказала 20-летняя девушка, которая два года назад финишировала пятой во время своего дебюта.

Сатоко Михара, занявшая второе место в 2015 году и третье в 2018 году, шла нелегко в свой 23-й день рождения и оказалась на 19-м месте, что является ее худшим результатом в пяти играх на чемпионатах мира.

«С технической точки зрения, об этом выступлении не стоило говорить», – сказал Михара, который в декабре не вышел на лед из-за травмы правой ноги. «Я был не в хорошем состоянии. Я чувствую, что где-то в моем сердце есть это беспокойство “.

Зрителям не разрешается посещать соревнования с 22 по 28 марта в Ericsson Globe.

Российские фигуристы представляют сборную России по фигурному катанию. Стране запретили использовать свое имя, флаг и гимн на следующих двух Олимпийских играх или любых чемпионатах мира в течение следующих двух лет в качестве наказания за широко распространенные нарушения допинга.