Риски оценки инфляции в России в 2021 году по-прежнему существуют – министр экономического развития и бизнеса

Москва, 22 сентября. / ТАСС /. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил на заседании правительства, что Минэкономразвития России по-прежнему считает внешние риски актуальными для оценки инфляции в стране в этом году.

«Внешние риски для оценки инфляции на текущий год все еще существуют [such as] В конце августа возобновился рост мировых цен на продукты питания, равно как и рост глобальной инфляции. Мы также наблюдаем очень высокие уровни [of inflation] в странах-партнерах.

Министр подчеркнул, что текущий прогноз его ведомства по инфляции на уровне 5,8% к концу 2021 года несколько выше нижнего уровня в базовом сценарии Банка России.

«Наши прогнозы до конца года основаны на предположениях о стабильности рубля, устойчивом сезонном снижении цен на овощи и фрукты в связи с оценками нормального урожая Минсельхозом, стабильности цен на бензин, а также эффективную работу демпфирующих механизмов, которые мы запустили в этом году на продовольственных рынках ».

15 сентября Минэкономразвития сообщило, что недельная инфляция в России с 7 по 13 сентября замедлилась до 0,04% с 0,07% на предыдущей неделе. В ведомстве добавили, что по итогам отчетной недели годовая инфляция в России составила 6,84%.