Рис Данн и Ханна Рассел наградили Паралимпийским GP золото в пуле | Паралимпийские игры в Токио 2020

В пятницу Ханна Рассел и Рис Данн наградили паралимпийцев золотым дублем в пуле, и они оба выиграли свои соревнования с минимальным отрывом.

Рассел лидировал со старта в беге на 100 метров на спине среди женщин S12 и опередил Паралимпийский комитет России Дарью Пекалову, выиграв 0,32 секунды и сохранив титул, который она выиграла в Рио пять лет назад.

«Я очень довольна этим событием», – сказала она. «Пару лет назад я боролся со своим психическим здоровьем, так что иметь возможность вернуться, тренироваться так безумно усердно в этом году … Я счастлив.

«Мне поставили диагноз« депрессия и тревожность ». Так что мне очень помогли« Бритиш плавание », моя семья, друзья и сеть поддержки, стоящая за мной, были просто потрясающими. В течение этих двух лет прилагались огромные усилия команды, чтобы получить меня туда, где я нахожусь сегодня, и медаль, которую я выиграл. Это не только моя, все остальные в доме, мой тренер и моя семья ».

Рассел, который в 2019 году взял перерыв в спорте и наблюдал за чемпионатом мира того года в качестве зрителя, лидировал почти на секунду. Пекалова в какой-то момент казалась готовой исправить это, но 25-летняя спортсменка продолжала завоевывать седьмую паралимпийскую медаль и третье золото.

«Из-за моего нарушения зрения у меня нет периферического зрения, а центральное зрение я вижу только 0,5 мм, поэтому, когда я плаваю, мне действительно трудно даже кого-то заметить», – сказала она о бою. Прямо под домом. “Так что я буквально нахожусь в режиме реального времени. Даже если я нахожусь в очереди и как бы на последнем этапе, я чувствую удар ногой. Я чувствую удар ногой и могу сказать людям Я просто продолжал думать про себя: «Продолжай бороться, продолжай бороться. Последние 15 метров я не чувствовал ногу, но пытался продолжать».

Победа Дэна в мужской S14 на 200 м вольным стилем была не менее захватывающей: 25-летний спортсмен обыграл бразильца Габриэля Бандеру на 0,34 секунды, добавив золото к серебру, которое он выиграл в среду на дистанции 100 метров баттерфляем.

«После 100 прыжков в среду я был еще более взволнован. Мне пришлось очень сильно выйти на 150 метров», – сказал Данн. «Я чувствовал себя отлично, весь заплыв был отличным, затем боль пришла на последней половине длины и Пришлось держаться ».

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Однако британка Бетани Ферт в конечном итоге ошиблась, уступив паралимпийскому комитету России Валерии Чабалиной на 0,28 секунды в женской гонке S 14 на дистанции 200 метров вольным стилем. Джессика-Джейн Эпплгейт добавила еще одну медаль к счету ParaylmpicsGB с бронзовой медалью в том же соревновании.

В первом финале турнира британец Стивен Клегг также взял бронзу в беге на 100 м на спине S12, свою первую паралимпийскую медаль и переломный момент для шотландского пловца, присоединившись к своему брату Джеймсу и сестре Либби, которые оба выиграли медали на Олимпийских играх. Плавание и легкая атлетика соответственно, став призером Паралимпийских игр.