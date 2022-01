Ритейлер публикует предупреждение для покупателей PS5 о покупке Xbox Activision

Когда Xbox объявила о своем намерении купить Activision Blizzard ранее в этом месяце, это вызвало множество спекуляций о том, что это может означать для владельцев PlayStation 5. В то время как глава Xbox Фил Спенсер был Уже подтверждено намерение компании сохранить Call of Duty на PlayStationОстаются вопросы о том, в какой форме это будет происходить. Французский ритейлер Cora прекрасно понимает, что будущие игры Call of Duty могут стать эксклюзивами для Xbox, и, похоже, разместил предупреждение для потенциальных покупателей PS5 в своих магазинах. Изображение предупреждения и его перевод были опубликованы в Твиттере пользователем @HazzadorGamin.

Твит можно найти ниже.

Похоже, что некоторые розничные магазины по всему миру начали размещать уведомления для покупателей Call of Duty. * Перевод — Внимание игрокам, Microsoft Activision купила! Тщательно выбирайте свое устройство #XboxАктивацияBlizzard pic.twitter.com/P0RPU37uWL — 🐉🎮ХаззадорГамин, дракон Доджима Гамин🎮🐉 (HazzadorGamin) 28 января 2022 г.

Будет интересно посмотреть, как покупка Microsoft повлияет на франшизу Call of Duty! Распродажа не продлится до 2023 года, а это значит, что у фанатов есть время, прежде чем произойдут какие-либо серьезные изменения. Тем не менее, Microsoft очень осторожно относится к тому, как она обсуждает сериал. Были некоторые предположения, что Служебный долг: Зона боевых действий Она останется кроссплатформенной, а будущие игры Call of Duty станут эксклюзивами для Xbox. Неясно, так ли это, но можно с уверенностью предположить, что по крайней мере эти игры были добавлены в Xbox Game Pass, что позволяет подписчикам играть в них без каких-либо дополнительных покупок. Уже одно это может стать преимуществом системы для некоторых поклонников Call of Duty!

PlayStation 5 и Xbox Series X все еще очень новы, и отсутствие глобальных чипов привело к тому, что меньше игроков могут обновить свои текущие консоли. Учитывая это, Кора имеет смысл предупредить покупателей о покупке Activision Blizzard для Xbox и ее потенциальном влиянии. Не каждый игрок может купить несколько консолей, и если их любимая серия станет эксклюзивной, это может означать, что придется принимать трудные решения. А пока поклонникам Call of Duty придется подождать и посмотреть, как все пойдет!

Как вы думаете, будут ли будущие игры Call of Duty эксклюзивными для Xbox? Изменила ли покупка Activision Blizzard ваши планы на игры следующего поколения? Расскажите нам в комментариях или поделитесь своими мыслями прямо в Твиттере по адресу Встроить твит Чтобы поговорить обо всем игровом!

[H/T: Game Rant