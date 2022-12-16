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Ритм: детали последней барной линии музея, живая информация и многое другое

16 декабря, 2022
Artem Sokolov

издатель Сквер Эникс и разработчик Эндезеро Опубликована новая информация и скриншоты Ритм-игра Ритм: последняя тактовая черта Представляем его музей, Live Info и многое другое.

Получите подробности ниже.

■ Особенности игры

В этой версии 385 песен, это самое большое количество песен в истории сериала! Общее количество песен увеличивается до 502, если включены версия DX и дополнения!

  • Песни, включенные в игру: 385 песен
  • Эксклюзивное издание DX: 27 песен
  • Дополнительный загружаемый контент: 90 песен
  • Всего песен: 502 песни

  • Включает 167 новых песен!
  • Бонусный контент включает в себя различные треки из популярных игр Square Enix!
  • 104 символа появляются повсюду Последняя фантазия серии!

— «Боевая тема 2» из Последняя фантазия 2

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

— «Башня Зут» от Последняя фантазия IV

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

— «Танцевальный стиль» от Последняя фантазия VI

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

— «Не бойся» Последняя фантазия VIIя

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

Он также включает в себя множество песен из Последняя фантазия Иногда!

— «Битва 2» из Final Fantasy Mystic Поиск

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

— «Сегодня будет завтра» из Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

— «Битва 1 — Приказ — Кто Последняя фантазия IX» из Dissidia Final Fantasy

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

— «Бог в огне — Аранжировка — из Dissidia Final Fantasy» из Dissidia Final Fantasy Проход

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

■ Музей

В этом режиме вы можете слушать музыку, просматривать свою коллекцию и проверять свои записи.

1. Собрать

Проверьте CollectaCards и коллекционные награды, которые вы заработали.

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

2. Театр

Смотрите фильмы EMS и другие видео, которые вы открыли.

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

3. Музыкальный плеер

Прослушайте все музыкальные треки, которые у вас есть. Вы можете создать до трех плейлистов, причем в одном Нинтендо Переключатель Версия, которую можно слушать с выключенным экраном.

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

4. Записи

Просмотр записей воспроизведения для каждого режима.

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

5. Подвиги

Проверьте свои достижения в игре.

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

■ Информация в реальном времени

Выберите, показывать или скрывать информацию в режиме реального времени в настройках. Живая информация показывает рекорд текущей песни, информацию о концерте и ввод с консоли в режиме реального времени.

Эта функция рекомендуется для тех, кто хочет видеть больше информации во время игры!

— Отображение высоких точек, ввод с помощью кнопок и оценку времени можно включать и выключать по отдельности.

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта

■ личность и вечеринка, вечеринка формирование

Включает 104 персонажа со всего мира. Последняя фантазия серии!

Персонажей можно получить, разблокировав связанные с ними титулы в цепочке квестов. Вы также можете получить вражеских персонажей, пройдя последний этап каждого титула!

Ритм: последняя тактовая черта
Ритм: последняя тактовая черта
  • Последняя фантазия 2
    • вирион
    • Мину
    • Леон
    • Мария
    • парень
    • император
  • Последняя фантазия IV
    • Сесил
    • Кен
    • Редия
    • Роза
    • край
    • Голбез
  • Последняя фантазия VI
    • земля
    • лок
    • Селис
    • Эдгар
    • Волны
    • Как Ка
  • Последняя фантазия VIII
    • буря
    • Рено
    • сефер
    • Лагуна
    • идея
    • Ультимеция
  • Final Fantasy Мистический квест
  • Хроники Final Fantasy Crystal
  • Последняя фантазия диссидии
  • Dissidia Final Fantasy Аркады

Ритм: последняя тактовая черта запланировано на PlayStation 4 и Switch 16 февраля 2023 г. по всему миру. Подробнее об игре сюдаИ сюдаИ сюда.

Посмотреть скриншоты в галерее.

скриншоты

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