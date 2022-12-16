Ритм: детали последней барной линии музея, живая информация и многое другое

издатель Сквер Эникс и разработчик Эндезеро Опубликована новая информация и скриншоты Ритм-игра Ритм: последняя тактовая черта Представляем его музей, Live Info и многое другое.
Получите подробности ниже.
■ Особенности игры
В этой версии 385 песен, это самое большое количество песен в истории сериала! Общее количество песен увеличивается до 502, если включены версия DX и дополнения!
- Песни, включенные в игру: 385 песен
- Эксклюзивное издание DX: 27 песен
- Дополнительный загружаемый контент: 90 песен
- Всего песен: 502 песни
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- Включает 167 новых песен!
- Бонусный контент включает в себя различные треки из популярных игр Square Enix!
- 104 символа появляются повсюду Последняя фантазия серии!
— «Боевая тема 2» из Последняя фантазия 2
— «Башня Зут» от Последняя фантазия IV
— «Танцевальный стиль» от Последняя фантазия VI
— «Не бойся» Последняя фантазия VIIя
Он также включает в себя множество песен из Последняя фантазия Иногда!
— «Битва 2» из Final Fantasy Mystic Поиск
— «Сегодня будет завтра» из Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.
— «Битва 1 — Приказ — Кто Последняя фантазия IX» из Dissidia Final Fantasy
— «Бог в огне — Аранжировка — из Dissidia Final Fantasy» из Dissidia Final Fantasy Проход
■ Музей
В этом режиме вы можете слушать музыку, просматривать свою коллекцию и проверять свои записи.
1. Собрать
Проверьте CollectaCards и коллекционные награды, которые вы заработали.
2. Театр
Смотрите фильмы EMS и другие видео, которые вы открыли.
3. Музыкальный плеер
Прослушайте все музыкальные треки, которые у вас есть. Вы можете создать до трех плейлистов, причем в одном Нинтендо Переключатель Версия, которую можно слушать с выключенным экраном.
4. Записи
Просмотр записей воспроизведения для каждого режима.
5. Подвиги
Проверьте свои достижения в игре.
■ Информация в реальном времени
Выберите, показывать или скрывать информацию в режиме реального времени в настройках. Живая информация показывает рекорд текущей песни, информацию о концерте и ввод с консоли в режиме реального времени.
Эта функция рекомендуется для тех, кто хочет видеть больше информации во время игры!
— Отображение высоких точек, ввод с помощью кнопок и оценку времени можно включать и выключать по отдельности.
■ личность и вечеринка, вечеринка формирование
Включает 104 персонажа со всего мира. Последняя фантазия серии!
Персонажей можно получить, разблокировав связанные с ними титулы в цепочке квестов. Вы также можете получить вражеских персонажей, пройдя последний этап каждого титула!
- Последняя фантазия 2
- вирион
- Мину
- Леон
- Мария
- парень
- император
- Последняя фантазия IV
- Сесил
- Кен
- Редия
- Роза
- край
- Голбез
- Последняя фантазия VI
- земля
- лок
- Селис
- Эдгар
- Волны
- Как Ка
- Последняя фантазия VIII
- буря
- Рено
- сефер
- Лагуна
- идея
- Ультимеция
- Final Fantasy Мистический квест
- Хроники Final Fantasy Crystal
- Последняя фантазия диссидии
- Dissidia Final Fantasy Аркады
Ритм: последняя тактовая черта запланировано на PlayStation 4 и Switch 16 февраля 2023 г. по всему миру. Подробнее об игре сюдаИ сюдаИ сюда.
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скриншоты
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