Ричардсон посещает Москву, пока Грейнер и Уилан все еще находятся в тюрьме

Вашингтон (AFP) – Билл Ричардсон, бывший посол США в ООН и частый посланник на переговорах о заложниках, который добивался освобождения звезды WNBA Бритни Гренье и еще одного заключенного американца Пола Уилана, на этой неделе посетил Москву и провел встречи. с российскими лидерами, сказал человек, знакомый с этим вопросом, во вторник вечером.
Визит состоялся на фоне того, что официальные лица США продолжают оказывать давление на Россию, чтобы она освободила Гренье, приговоренного в прошлом месяце к девяти годам тюремного заключения. В деле о хранении наркотиков Уилан, руководитель отдела корпоративной безопасности из Мичигана, отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже.. Оба считаются несправедливо удерживаемыми правительством США.
Госсекретарь Энтони Блинкен объявил в июле, что Соединенные Штаты сделали России «существенное предложение» по содействию обмену. Хотя он не уточнил условия, человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что Соединенные Штаты предложили освободить осужденного российского торговца оружием Виктора Бута.
В интервью Associated Press в прошлом месяцеРичардсон сказал, что он с оптимизмом смотрит на шансы на обмен двух заключенных на двоих. В таких случаях Ричардсон сказал тогда: «Это пропорционально — два на двоих».
Человек, подтвердивший визит Ричардсона, настаивал на анонимности при обсуждении частных переговоров. Центр глобального взаимодействия Ричардсона, основанный Ричардсоном, выступил с заявлением, в котором отказался комментировать его визит. Не сразу был ясен характер диалога и его исход.
Си-Эн-Эн Он был первым, кто сообщил о визите Ричардсона.
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