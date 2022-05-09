Ричард Шерман может провести трансляцию с Amazon

Говорят, что Ричард Шерман собирается сделать карьеру на телевидении, но только в том случае, если его время в НФЛ действительно закончится.

По словам Яна Рапопорта из сети NFL, Шерман, который был краеугольным камнем для Tampa Bay Buccaneers в 2021 году, «ведет серьезные переговоры» с Amazon о присоединении к команде вещания в сезоне 2022 года.

Amazon Prime Video станет эксклюзивным вещателем «Friday Night Football» в конце этого года, а легендарный геймер Эл Майклз и давний диктор студенческого футбола ESPN Кирк Хербстрейт присоединятся к нему у стенда.

Когда эти два важных поста заняты, неясно, как 34-летний Шерман сможет вписаться в этот список. Prime Video, которое несколько сезонов транслировало альтернативные трансляции футбольных игр TNF, уже выпустило приквел под названием «NFL Next». В 2021 году ее принимали Кей Адамс, бывший аналитик Крис Лонг, бывший ресивер Эндрю Хокинс и бывший разведчик и нынешний телеведущий Los Angeles Chargers Дэниел Джереми. Prime Video также показывал ленту скаутов и ленту Twitch во время игр, в которых участвовали бывшие игроки и аналитики НФЛ.

Шерман может занять привилегированное положение

В то время как у Prime Video был аншлаг для программ TNF 2021 года, они не делали никаких объявлений относительно своего состава на сезон 2022. С тех пор, как Prime Video приобрела TNF год назад (первоначально их эксклюзивное соглашение о потоковой передаче должно было начаться в 2023 году). , «NFL Next» и все их альтернативные сводки могут быть направлены на серьезную перестановку.

С его шумным характером и склонностью к трэштоку Шерман теоретически мог бы войти куда угодно — несмотря на то, что его карьера в НФЛ достигла финишной черты, он вряд ли появится в чем-либо, кроме высококлассных шоу, таких как «NFL Next» или The Draft. создан специально для него.

Важно отметить, что, хотя Шерман, как говорят, ведет «глубокие беседы» с Prime Video, его карьера в НФЛ, возможно, еще не закончена. По словам Рапопорта, «Сиэтл Сихокс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» поддерживают форму на случай проведения шоу НФЛ. Он провел в НФЛ 11 лет и играл за «Сиэтл Сихокс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс», а также за «Бакс». Как мы видели на протяжении многих лет (Том Брэди, Бретт Фавр), трудно прощаться. Но если это произойдет, он, похоже, на пути к закрытию этой важной вечеринки после НФЛ.