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ЛОНДОН. После двухмесячного вихря драмы и кризиса Британия оказалась там, где она когда-то была, и некоторые из тех же лиц борются за то, чтобы стать ее третьим премьер-министром всего за восемь недель. Сторонники трех предполагаемых участников — Риши Сунака, Бенни Мордаунта и, да, Бориса Джонсона — вышли из кварталов рано утром в пятницу, изложив свое убежище относительно того, почему их человек должен получить ключи от Даунинг-стрит, 10, главной резиденции.

Сможет ли Борис Джонсон совершить экстраординарное политическое возвращение? А как насчет Риши Сунака, фаворита букмекера, который проиграл Лиз Трасс в последнем конкурсе? Или Бенни Мордаунт, который малоизвестен, но получает хорошие результаты от сторонников консерваторов? Или кто-то другой может стать пионером, надеющимся стать следующим лидером тори?

Пятница первые страницы Из известных хриплых британских таблоидов Трасс уже смотрел в зеркала заднего вида, когда они сосредоточились на «Борисе против Риши: битве за душу консерваторов», по словам Daily Mail. Они поместили Джонсона на свою первую полосу, в то время как левое зеркало только что массовым тиражом назвало всеобщие выборы «сейчас».

Прошло менее 24 часов с тех пор, как Трасс заявила, что уходит с поста лидера, что дало ей незавидный титул премьер-министра с самым коротким сроком пребывания на посту. Партия работает в поразительно сжатые сроки и планирует завершить конкурс в течение недели.

Официально никто не объявил, что они участвуют в конкурсе, но сторонники тройки лидеров — а новые правила гарантируют, что их не более трех — начинают заявлять о своей поддержке.

Риши Сунак является фаворитом среди букмекеров. Занявший второе место в последнем соревновании по вождению был удивительно спокоен, но он был спокоен. Команда «Ready for Rishi» набирает обороты. Они отметили, что во время последнего конкурса его кандидатура получила наибольшую поддержку со стороны коллег и говорят, что многие его экономические идеи оказались прозорливыми. READ Тропический шторм Бонни формируется и направляется в Центральную Америку.

Его критики утверждают, что он предал Джонсона, и обвиняют его в том, что он помог положить конец той эпохе. Но По сообщению Daily Telegraph,У него больше публичных заявлений в поддержку, чем у любого другого кандидата.

«Компетентность, мягкость, экономическая дальновидность и лидерские качества Аль-Риши означают, что он является кандидатом на объединение нашей партии. Привлекательность Аль-Риши и более широкая привлекательность в стране означают, что он находится в наилучшем положении для восстановления поддержки нашей партии», Написал Ник Гибб, член парламента от консерваторов.

Сторонники Джонсона хотят, чтобы он вернулся с плуга — как герой классической эпохи Цинциннат вернул его, чтобы справиться с кризисом, о котором Джонсон упомянул в своем заявлении об отставке.

Ходят слухи, что Джонсон, который был 55-м премьер-министром Великобритании, может также захотеть стать 57-м премьер-министром Великобритании. Участники лагеря «Возвращение Бориса» утверждают, что Джонсон — единственный кандидат с «мандатом» на лидерство. В 2019 году Джонсон помог своей партии победить на крупных всеобщих выборах. Неизвестно, сможет ли кто-либо еще стимулировать население в такой же степени или же сам Джонсон все еще может это сделать.

«Британский народ избрал одного человека с официальным заявлением и мандатом до января» 25. Если Лиз Трасс больше не будет премьер-министром, не будет коронации кандидатов, которые ранее потерпели неудачу. Представители должны потребовать возврата Встроить твит — Если нет, то это должны быть выборы руководства или General Electric, или всеобщие выборы, чирикать Надин Дорис, верная Джонсону.

Джонсон Лучший выбор для Среди 170 000 членов Консервативной партии. Но есть и широко распространенная ненависть среди широкой публики. Его время на посту было отмечено скандалом за скандалом, и избиратели и его коллеги были расстроены его отказом принять импичмент. Он был первым премьер-министром, которого полиция оштрафовала. READ Король Чарльз посещает Уэльс, очередь длиной в милю, чтобы увидеть королеву, лежащую в состоянии паузы

Джонсон все еще находится под следствием Палаты общин за введение законодателей в заблуждение относительно печально известных партий на Даунинг-стрит, и, скорее всего, он все еще будет отстранен от участия в парламенте.

Под его руководством консерваторы в начале года впервые за многие годы начали отставать от оппозиционной Лейбористской партии на выборах. Джонсон все еще находится под следствием за ложь парламенту. Вскоре 41% его коллег заявили, что не доверяют лидерству Джонсона.

Мало кто удивится, если он официально объявит, что баллотируется. Ведь в его последней речи была ссылка на Цинцинната, и, похоже, Джонсон снова готов покинуть ферму ради своей страны.

Потенциальный третий преемник, которого многие видят, — это Бенни Мордаунт, который стремится стать нарицательным, но, возможно, у него есть пути — в одном опросе большинство респондентов не может быть назван Когда она показала свою фотографию. Но ее сторонники PM4PM стремятся изменить это, отмечая, что она получает больше голосов у важных членов Консервативной партии, чем у Сунака.

Видение Мордаунт получило серьезный импульс в последние дни пребывания Трасс на посту премьер-министра, когда она возглавила пост премьер-министра в парламенте после демонтажа экономической программы и блестяще справилась с враждебными вопросами. В то время многие предполагали, что это может быть файл Пробный запуск собственной попытки За лучшую позицию, где он продемонстрировал свое мастерство в парламентских дебатах.

У кандидатов не так много времени, чтобы заручиться поддержкой. Гонка усечена, так что это произойдет быстро. В Британии новый премьер-министр может появиться уже в понедельник. READ Испания решила помиловать заключенных в тюрьму лидеров каталонских сепаратистов во вторник

Правила были изменены в четверг, поэтому страна может быстро заменить Трасса. Кандидаты должны иметь поддержку не менее 100 коллег-консерваторов, чтобы продвинуться в гонке. Вполне вероятно, что, учитывая высокие стандарты, только один кандидат будет представлен к 14:00 понедельника, что является последней датой выдвижения кандидатур.

Если их будет больше одного, число кандидатов будет сокращено до того, как будут представлены два последних кандидата для 170 000 членов Консервативной партии. Официальные лица заявили, что конкурс завершится не позднее 28 октября.

Некоторые утверждают, что этот метод недемократичен. Новый лидер будет выбран либо группой из примерно 350 консервативных законодателей, либо, если вы войдете в состав, будет выбрано 170 000 человек — вряд ли столько же для выборов в штате.

«К концу октября в Великобритании за восемь недель будет три премьер-министра, двое из которых пришли к власти без всеобщих выборов…» Financial Times Написал В редакционной статье. «Перспектива выбора еще одного премьер-министра от консерваторов без всеобщих выборов игнорирует не только растущий дефицит демократии в Великобритании, но и некомпетентность, проявленную ее жалким правительством».