Риши Сунак, Закон Великобритании о нелегальных иммигрантах: «Вы будете удалены»

Нью-Дели:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил сегодня о противоречивом новом плане по сдерживанию волны нелегальных иммигрантов, въезжающих в страну. Вынося предупреждение, Сунак сказал, что тем, кто нелегально въезжает в Великобританию, не будет разрешено просить убежища.

«Если вы приехали сюда нелегально, вы не можете претендовать на убежище. Вы не можете воспользоваться нашей современной защитой от рабства. Вы не можете делать ложные заявления о правах человека и не можете остаться», — написал Риши Сунак в Twitter.

«Мы будем задерживать тех, кто прибывает сюда нелегально, а затем высылать их в течение нескольких недель либо в их собственную страну, если это безопасно, либо в безопасную третью страну, такую ​​как Руанда, и после того, как вас вышлют, как в Америке и Австралии. вам будет запрещено возвращаться в нашу страну».

Если вы приехали в Великобританию нелегально: ➡️ Вы не можете просить убежища ➡️ Вы не можете воспользоваться нашей современной защитой от рабства ➡️ Вы не можете делать ложные заявления о правах человека ➡️ Вы не можете остаться pic.twitter.com/026oSvKoJZ — Риши Сунак (@RishiSunak) 7 марта 2023 г.

Законопроект, названный «Законом о нелегальной иммиграции», будет преследовать тех, кто пересекает Ла-Манш на небольших лодках.

Согласно законопроекту, на министра внутренних дел Соэллу Браверман будет возложена новая установленная законом обязанность депортировать всех мигрантов, которые въезжают нелегально, например, через Ла-Манш, отменяя их другие права в соответствии с британским и европейским законодательством о правах человека.

«Нынешняя ситуация не является ни моральной, ни устойчивой. Она не может продолжаться», — добавил Риши Сунак.

«Это ужасно несправедливо по отношению к тем, кто отчаянно нуждается в нашей помощи, но не может ее получить, потому что наша система убежища перегружена теми, кто нелегально пересекает Ла-Манш», — сказал он.

Если вы приехали в Великобританию нелегально, вам будет запрещено подавать просроченные заявления и попытки помешать депортации. В течение нескольких недель вас депортируют либо в вашу страну, если это безопасно, либо в безопасную третью страну, например Руанду. pic.twitter.com/8NFaa4DbwT — Риши Сунак (@RishiSunak) 7 марта 2023 г.

В прошлом году более 45 000 мигрантов достигли берегов юго-восточной Англии на небольших лодках — ежегодный прирост на 60 процентов по опасному маршруту, популярность которого растет с каждым годом с 2018 года.

Правозащитные группы и оппозиционные партии раскритиковали новый закон, заявив, что план неработоспособен и несправедливо возлагает вину на уязвимых беженцев.

Великобритания уже пыталась осуществить депортацию, а в прошлом году ввела программу по возвращению некоторых просителей убежища в Руанду. Однако Великобритания не оставила рейсов в Руанду после того, как план был остановлен в июне прошлого года по решению суда Европейского суда по правам человека.