Прокомментируйте эту историю Приостановка

ЛОНДОН. Теперь гарантировано, что следующим премьер-министром Великобритании и лидером консерваторов будет представительница этнического меньшинства или женщина, после того как депутаты-консерваторы в среду выбрали двух финалистов — бывшего министра финансов Риши Сунака и министра иностранных дел Лиз Трасс. Сентябрь. .

В то время как Борис Джонсон продолжает оставаться своего рода удачливым временным премьер-министром, гонка за его замену теперь будет проходить перед 200 000 или около того платящих консерваторов, которые по почте выберут преемника Джонсона.

Большая часть Британии сидит в стороне от всего этого. Всеобщих выборов для избрания нового премьер-министра не будет, и, хотя теледебаты запланированы на понедельник, многие «протестные» мероприятия будут неофициальными или закрытыми для прессы.

Конфронтация между Сунаком и Трассом ставит избирателей-тори перед выбором между мужчиной, который говорит, что он единственный взрослый в гонке, и женщиной, которая говорит, что она единственная, кто продемонстрировал настоящее лидерство.

Оба кандидата консервативны, и для внешнего мира их политические разногласия малозаметны.

46-летний Трасс выступает за снижение налогов.

42-летняя Сунак говорит, что ее план — это экономика «Острова фантазий», и что Британия должна сначала взять под контроль инфляцию.

Налоги, взимаемые с семьи Сунак, — это немного больной вопрос. А в начале этого года казалось, что его стремлениям к более высокому положению может прийти конец после этого. Отчеты Что его жена избежала уплаты миллионов налогов на свои доходы из-за границы.

Сунак, бывший тяжеловес Goldman Sachs, женился на очень богатой. Акшата Мурти, с которой он познакомился в Стэнфорде, — дочь Н. Р. Нараяны Мурти, индийского миллиардера, основавшего Infosys. Пара вошла в список 250 самых богатых людей Великобритании по версии Sunday Times, а их общее состояние оценивается в 730 миллионов фунтов стерлингов, или около 875 миллионов долларов. READ Рейд в Лондоне: полиция конфисковала 7 миллионов долларов

Их семья переехала из официальной резиденции министра финансов на фоне налоговых споров в апреле. Но Сунак оставался министром финансов страны — до его решительная отставка В этом месяце он начал восстание против Джонсона.

Трасс не высказывался против Джонсона, пока не выяснилось, что ситуация изменилась.

Она первый консервативный министр иностранных дел Великобритании, которая, как и Хиллари Клинтон, говорит, что готова управлять страной».с первого дня. «

Если она победит, это будет третий раз, когда Консервативная партия назначила женщину на высший пост в стране после президентства Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Трасс заслужила похвалу за свою поддержку Украины и стала объектом критики со стороны России.

Хотя она выступала против Брексита на референдуме 2016 года, с тех пор она сказала, что сожалеет об этом голосовании, и была видным голосом аргумента в пользу того, что Великобритании необходимо переписать положения о Северной Ирландии в торговом соглашении после Брексита. Она страстный маркетолог-фрилансер.

Сунак лидировал на первом парламентском этапе конкурса, выигрывая все раунды. Теперь, несмотря на то, что финалисты отдают свои ставки активистам, опросы показывают, что он аутсайдер. а YouGov Опрос Из консерваторов, опубликовавших во вторник сообщение, выяснилось, что Сунак проиграет Трассу. она также Предпочтительные букмекерские конторы.

Но критики говорят, что гонка остается непредсказуемой. телеграф Газета, яростно преданная Консервативной партии, предупредила, что это состязание за лидерство будет «самым зловещим» в истории партии. В ходе теледебатов в минувшие выходные кандидаты разорвали друг друга на куски.

«Лиз, в прошлом вы были либерал-демократом и выжившим», — однажды сказал Сунак Трассу. «Мне просто интересно, о ком я сожалел больше всего?» READ Путин скоро признает мятежные регионы Украины

Трасс сказала, что она не «родилась в Консервативной партии» и что ее родители были «левыми активистами, и с тех пор я нахожусь в политическом путешествии». Она добавила, что стала консервативной после того, как увидела, что «дети в моей школе разочаровываются». В отличие от Сунак, она не ходила в дорогую школу-интернат.

Эти двое проводили лето — на обедах на полях для гольфа, в конференц-центрах и тайных собраниях со спонсорами — представляя свои шоу.

А пока Джонсон будет долго прощаться. В среду он попрощался с Палатой общин и с коллегами-законодателями, которые дали ему пинок: «Я хочу поблагодарить всех присутствующих, до свидания, маленькая девочка!»

Серьезно, это были его последние слова — заимствование общей фразы, популяризированной Арнольдом Шварценеггером в «Терминаторе 2».

Воспользовавшись преждевременным заявлением президента Джорджа Буша о победе в Ираке, Джонсон провозгласил свое наследие: «Миссия в основном выполнена».

Было ли это уместно? Это было спонтанно? Была ли она… гением? Джонсон, закоренелый сторонник жесткой линии, которому нравится выступать после обеда в качестве развлекательного оратора, покорил сердце своей партии и страны такими фразами.

И не забывайте, что Шварценеггер избирался губернатором Калифорнии не один раз, а дважды.

Джонсон уходит. Но многие в залах Вестминстера ожидают, что однажды он сможет вернуть.

Это не было грустным прощанием с его стороны в среду, но все на поверхности, все темы для разговора, все великие хиты были произнесены с кулаками и фирменной высокоскоростной риторикой премьер-министра.

Палата общин была переполнена и шумна, полна обычных оскорблений и подсчета очков, как это было принято на еженедельном заседании, известном как «Вопросы премьер-министра» — соревновании по борьбе для участников дебатов, окончивших Оксфорд и Кембридж. READ Отключение электроэнергии произошло в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Был рев, было мародерство, и былокачаться из стабильного положения‘, как однажды назвал это легендарный спикер Палаты представителей.

Джонсон стоял на посту премьер-министра в «рассылочном ящике» для того, что он назвал «вероятно, конечно» своим последним словесным ударом.

В конце своей речи он дал следующий совет своему преемнику:

«Держитесь ближе к американцам, поддерживайте украинцев и везде отстаивайте свободу и демократию».

Также: «Снизьте налоги и устраните контроль, где это возможно, чтобы сделать это место лучшим для жизни и инвестиций».

«Сосредоточьтесь на дороге, но всегда не забывайте смотреть в зеркало заднего вида», — сказал премьер-министр.