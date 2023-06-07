Риши Сунак просит Джо Байдена об экономическом союзе для противодействия угрозам со стороны Китая и России

Харриет Лейн, заместитель политического редактора The Daily Mail





Риши Сунак отправился в футбольный клуб «Вашингтон», чтобы провести двухдневную групповую беседу с Джо Байденом.

Он обсудит важность экономической безопасности для противодействия российско-китайской угрозе

Великобритания хочет сформировать экономический союз военного типа с Соединенными Штатами, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России, заявил завтра Джо Байдену Риши Сунак.

В своих переговорах с Президентом США премьер-министр поставит вопрос о сотрудничестве в сфере экономической безопасности так же широко, как и о сотрудничестве в сфере обороны.

Вчера вечером Сунак направлялся в Вашингтон, округ Колумбия, с двухдневным визитом, переговорами с Байденом в Белом доме и встречами с политиками и бизнес-лидерами США.

Но премьер-министр упустил возможность забросить первый мяч в бейсбольном матче в американской столице.

А «Вашингтон Нэшнлз» будут играть с «Аризонскими защитниками» на втором Дне британо-американской дружбы, организованном посольством Великобритании.

Великобритания хочет сформировать экономический союз военного типа с США, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России, завтра Риши Сунак (на фото в понедельник) скажет Джо Байдену

На Даунинг-стрит состоялись переговоры о том, что г-н Сунак даст гала-премьеру, представление для знаменитостей и высокопоставленных гостей.

Однако, несмотря на то, что он был заядлым игроком в крикет, премьер-министр не рискнул, но Даунинг-стрит отрицала, что это было из-за нервов.

Представитель No 10 сказал: «Как всегда, подобные вещи представляются нам время от времени, но на этом мероприятии первую презентацию сделает Стюарт Тейлор, генеральный директор Фонда союзных войск».

Завтра г-н Сунак встретится с Байденом и, как ожидается, обсудит международные отношения, искусственный интеллект и расширение экономического сотрудничества для защиты ключевых отраслей и защиты цепочек поставок от угроз со стороны враждебных стран.

Г-н Сунак сказал вчера вечером: «Великобритания и США всегда работали в полную силу, чтобы защитить наш народ и сохранить наш образ жизни. По мере того, как вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, меняются, нам необходимо создать альянс, который также защитит нашу экономику».

Точно так же, как оперативная совместимость между нашими вооруженными силами дала нам преимущество на поле боя над нашими противниками, большая экономическая совместимость даст нам решающее преимущество в ближайшие десятилетия.

«Объединяя наши огромные экономические ресурсы и опыт, мы будем развивать нашу экономику, создавать рабочие места и обеспечивать безопасность наших людей в будущем». Это происходит после увеличения числа враждебных стран, которые используют экономическое принуждение в своих интересах, таких как Россия, которая подняла цены на энергоносители в Европе.

Номер 10 сказал, что нынешняя прочность экономических отношений между Великобританией и США, объем торговли которой составляет 279 миллиардов фунтов стерлингов в год, делает две страны «идеальными» для совместного решения этих проблем.

Вчера вечером г-н Сунак вылетел в Вашингтон, округ Колумбия, с двухдневным визитом для переговоров с Байденом (на фото во вторник) в Белом доме.

Г-н Сунак будет призывать к более совместным действиям для защиты наших экономик от внешних угроз, укрепления наших цепочек поставок и поддержки отраслей будущего на встречах с г-ном Байденом, членами Конгресса и бизнес-лидерами.

Сообщается, что президент предложит новые торговые уступки, чтобы помочь автомобильной промышленности Великобритании в переговорах, которая столкнулась с давлением со стороны американских экологических субсидий отечественным производителям.

Это может принять форму нового соглашения о важнейших полезных ископаемых, которое позволит британским компаниям, экспортирующим электромобили в США, воспользоваться некоторыми налоговыми льготами, доступными для американских производителей, сообщает The Times.