Риши Сунак, следующий премьер-министр Великобритании, сталкивается с серьезными экономическими проблемами

ЛОНДОН (AFP) — бывший глава казначейства Риши Сунак Он собирается стать первым цветным премьер-министром Великобритании после того, как в понедельник его выбрали возглавить правящую Консервативную партию, которая отчаянно нуждается в надежной руке, чтобы вести страну через экономические и политические потрясения.

Проблемы, стоящие перед третьим премьер-министром Великобритании в этом году, пугают: он должен попытаться поддержать экономику, сползающую в рецессию и балансирующую после короткого и катастрофического опыта своего предшественника. в либертарианской экономике, одновременно пытаясь объединить разочарованную и разделенную партию, которая сильно отстает от оппозиции в опросах.

В своем первом публичном заявлении Сунак сказал: «Великобритания — великая страна, но нет никаких сомнений в том, что мы сталкиваемся с серьезной экономической проблемой».

«Теперь нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и нашей страны», — сказал Сунак, которому 42 года и он является самым молодым премьер-министром Великобритании за последние 200 лет.

Сунак станет первым британским премьер-министром южноазиатского происхождения. А ее первый индуистский лидер — достопримечательность страны с обширным колониальным прошлым, до сих пор спорным.

Лидер партии, избранный на главном индуистском фестивале Дивали, Сунак сменил Лиз Трасс, которая ушла в отставку на прошлой неделе. После 45 бурных дней пребывания в должности. Его единственный оставшийся претендент, Бенни Мордаунт, уступил и отказался от участия после того, как не смог достичь порога выдвижения 100 депутатов-консерваторов, необходимого для участия в гонке.

Король Карл III теперь попросит Сонака сформировать правительство и стать премьер-министром после передачи власти от Трусса во вторник.

Победа является оправданием для Сунак, который проиграл Трассу на выборах консерваторов, чтобы заменить бывшего премьер-министра Бориса Джонсона летом, когда члены партии предпочли поддержать ее в снижении налогов вместо его предупреждений о том, что инфляцию следует укротить.

На прошлой неделе Трасс признала, что не может осуществить свои планы, но только после того, как ее попытки привели к рыночному хаосу и усугубили инфляцию в то время, когда миллионы британцев уже боролись с ростом стоимости заимствований и резким ростом цен на энергию и продукты питания.

Партия теперь отчаянно нуждается в том, чтобы кто-то поправил корабль после месяцев хаоса — будь то во время краткого пребывания Трасса или в конце эпохи Джонсона.

В качестве министра финансов Сунак руководил экономикой во время пандемии коронавируса, заслужив похвалу за свою финансовую поддержку уволенных работников и закрытых предприятий.

Теперь перед ним стоит серьезная задача успокоить рынки и попытаться обуздать инфляцию в условиях слабости государственных финансов, ухудшения экономических перспектив и волны забастовок. Глава казначейства Джереми Хант, назначенный Трассом 10 дней назад, должен опубликовать заявление о чрезвычайном бюджете 31 октября, если Сунак сохранит его на своем посту.

Великобритания также сталкивается с более широкими экономическими проблемами, связанными с пандемией, войной на Украине и выходом страны из Европейского Союза в 2020 году. Сунак был решительным сторонником Brexit.

Депутаты-консерваторы освистали Сунака во время закрытой встречи в парламенте через несколько минут после его победы в конкурсе в понедельник.

Бывший секретарь кабинета министров Крис Грейлинг сказал, что Сунак призвал партию «объединиться и решить проблемы, с которыми сталкивается страна», и получил «горячий прием».

Тереза ​​Коффи, которая была заместителем премьер-министра Трасса, сказала, что теперь вся партия должна поддержать Сунака.

«Нам нужно отстать от него», — сказала она.

Но Сунак по-прежнему сталкивался с негодованием сторонников Джонсона из-за его ухода из правительства в июле, что помогло свергнуть тогдашнего лидера. Его опыт работы инвестиционным банкиром в Goldman Sachs и огромное состояние его жены — дочери индийского миллиардера — также подпитывают его чувство отстраненности от борьбы простых людей.

Он вступил во владение после того, как Трасс предложил резко снизить налоги, которые будут оплачиваться за счет государственных займов, обесценивания фунта стерлингов, повышения стоимости государственных займов и ипотечных кредитов и принудительного экстренного вмешательства Банка Англии. Трасс совершила серию поворотов и сменила главу казначейства, но столкнулась с восстанием законодателей в своей партии, которое подорвало ее авторитет.

В быстром соревновании за ее замену позиции Сунак укрепились после того, как Джонсон выбыла из гонки с размахом. Вечером воскресенья завершилась недолгая громкая попытка вернуться на пост премьер-министра, свергнутого чуть более трех месяцев назад на фоне моральных скандалов.

Перспектива возвращения Джонсона привела к еще большим потрясениям в уже разделенной Консервативной партии. Он привел партию к убедительной победе на выборах в 2019 году, но его премьерство было омрачено скандалами из-за денег и морали, которые в конечном итоге стали для партии непосильными.

выбросил полотенце поздно вечером в воскресенье, несмотря на то, что он настаивал на том, что у него «хорошие возможности для победы консерваторов» на предстоящих национальных выборах.

Беспорядки Консервативной партии подпитывают требования о проведении общенациональных выборов. При британской парламентской системе нет необходимости иметь систему до конца 2024 года. хотя у правительства есть возможность позвонить ему раньше.

На данный момент это кажется маловероятным. Опросы общественного мнения говорят, что выборы обернутся катастрофой для консерваторов, а левоцентристские лейбористы получат подавляющее большинство.

Тим Белл, профессор политологии в Лондонском университете королевы Марии, сказал, что Консервативная партия «еще не вышла из леса» даже после выбора Сунака.

«И, конечно же, я думаю, что избиратели, хотя они и могут дать Риши Сунаку небольшой отскок, небольшую честь за то, что она не Лиз Трасс, они определенно, похоже, любят Консервативную партию в целом», — сказал он. «Поэтому я не ожидаю, что это будет иметь огромное значение в опросах».

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Писатель Associated Press Даника Кирка внесла свой вклад в эту историю.

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