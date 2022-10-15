Робби Колтрейн, возлюбленный Хагрида по фильмам о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет.

Робби Колтрейн, шотландский актер-ветеран, сыгравший половину всеми любимого великана Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере и главную роль в британском криминальном сериале «Крекер», умер в пятницу в Ларберте, Шотландия. Ему было 72 года.

Белинда Райт, его британский агент, подтвердила его смерть в больнице. Г-жа Райт сказала, что семья г-на Колтрейна не назвала причину, но он «некоторое время был болен».

Г-н Колтрейн прошел путь от комедии к суровому за свою 40-летнюю карьеру в кино и на телевидении, сыграв роль антигероя в «Крекере» (1993-1996), агента КГБ, ставшего союзником Джеймса Бонда и гангстером, который маскируется под монахиня после предательства своих соратников Преступники в «Монахинях на дороге» (1990).

Но эти роли мало подготовили Колтрейна к роли Хагрида, любимца фанатов из книг о Гарри Поттере, чей выход на большой экран оправдает высокие ожидания миллионов юных читателей.