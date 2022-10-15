Робби Колтрейн, возлюбленный Хагрида по фильмам о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет.

Робби Колтрейн, шотландский актер-ветеран, сыгравший половину всеми любимого великана Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере и главную роль в британском криминальном сериале «Крекер», умер в пятницу в Ларберте, Шотландия. Ему было 72 года.
Белинда Райт, его британский агент, подтвердила его смерть в больнице. Г-жа Райт сказала, что семья г-на Колтрейна не назвала причину, но он «некоторое время был болен».
Г-н Колтрейн прошел путь от комедии к суровому за свою 40-летнюю карьеру в кино и на телевидении, сыграв роль антигероя в «Крекере» (1993-1996), агента КГБ, ставшего союзником Джеймса Бонда и гангстером, который маскируется под монахиня после предательства своих соратников Преступники в «Монахинях на дороге» (1990).
Но эти роли мало подготовили Колтрейна к роли Хагрида, любимца фанатов из книг о Гарри Поттере, чей выход на большой экран оправдает высокие ожидания миллионов юных читателей.
Мистер Колтрейн успешно воплощает половину гиганта ростом 8 футов 6 дюймов. Он появлялся во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, придавая франшизе теплоту, даже когда он перехитрил молодых волшебников и волшебников в центре сериала, которые втянуты в битву со злом.
Первый фильм «Гарри Поттер и Философский камень» вышел в ноябре 2001 года и собрал более 1 миллиарда долларов по всему миру, опираясь на уже восторженную глобальную базу поклонников серии книг Джоан Роулинг.
Г-жа Райт, агент Колтрейна в течение 40 лет, сказала, что эта роль стала причиной того, что он получал «поток писем от поклонников каждую неделю в течение более 20 лет».
Строго защищая свою частную жизнь, г-н Колтрейн дает мало интервью и может быть очень резким с репортерами. Но он сказал, что ему пришлось отложить эту грубость в сторону, когда толпа юных фанатов «Гарри Поттера» обняла его.
«Дети подходят к тебе и говорят: «Хочешь подписать мою книгу? «С такими большими глазами» Он сказал The Guardian в 2012 году.. «Это серьезная ответственность».
Сэр Колтрейн Энтони Роберт Макмиллан родился 30 марта 1950 года в Рутерглене, Шотландия, недалеко от Глазго. Его отец, Ян Бакстер Макмиллан, был врачом. Его мать, Жан-Росс Хой, была учительницей.
Он вырос в пригороде Глазго и учился в Школе искусств Глазго, где изучал живопись и рисунок, но изо всех сил пытался запечатлеть свои идеи на холсте.
«Я хотел рисовать, как художники, которые действительно тронули меня, которые заставили меня плакать о человечестве». Он сказал Вестникушотландская газета, 2014 г. «Тициан. Рембрандт. Но я посмотрел на свою дипломную программу и был очень разочарован, когда понял, что всего того, что было в моей голове, нет на холсте».
По мере того, как его будущие перспективы как художника исчезают, его воодушевляет учитель драмы, который сказал ему, что у него есть актерский талант после появления в одноактной пьесе Гарольда Пинтера «Тупой официант», сообщает Herald.
Приняв свой сценический псевдоним в честь великого джазового пианиста Джона Колтрейна, г-н Колтрейн нашел более стабильное место, когда переехал в Лондон. Он работал комиком и актером-импровизатором, играя сценические роли и небольшие роли в теле- и кинопостановках.
Он получил признание критиков, таких как доктор Эдвард Фитцджеральд, более известный как Фитц, криминальный психолог частого курения в популярном сериале «Крекер», чья алкогольная зависимость отражала собственные проблемы мистера Колтрейна с алкоголем. Эта роль принесла ему премию BAFTA за лучшую мужскую роль на телевидении в 1994, 1995 и 1996 годах.
Валентин Жуковский, бывший агент КГБ, ставший боссом русской мафии, в фильмах о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» (1995) и «И целого мира мало» (1999) представил Колтрейна широкой аудитории, особенно в Соединенных Штатах. Состояния.
Однако ничто не могло сравниться с всемирной славой, которую он обрел после роли Рубуса Хагрида в сериале «Гарри Поттер». Своей густой бородой и рокочущим голосом мистер Колтрейн вернул любимого персонажа к жизни.
Молодые актеры, выросшие на съемках фильмов о Гарри Поттере, с теплотой вспоминают мистера Колтрейна как человека, на которого они могли рассчитывать, что он поднимет им настроение шуткой или словом поддержки.
Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, сказал в пятницу, что Колтрейн «в детстве постоянно заставлял нас смеяться».
Мистер Рэдклифф сказал в своем заявлении: «У меня особенно приятные воспоминания о том, как я поддерживал наше настроение во время «Узника Азкабана», когда мы все часами прятались от сильного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух. »
Джеймс Фелпс, сыгравший в сериале Фреда Уизли, написал в твиттере что, когда ему было 14 лет и он нервничал в свой первый день на съемочной площадке, мистер Колтрейн подошел и сказал: «Наслаждайся этим, у тебя все получится».
У мистера Колтрейна остались двое его сыновей, Спенсер и Элис, и его сестра Энни Рэй.
В ретроспективе HBO Max «Гарри Поттер: Снова в Хогвартс», премьера которой состоялась 1 января, Колтрейн рассказал о роли, которую он предложил новому поколению поклонников.
«Наследие кино в том, что поколение моих детей покажет его своим детям», Он сказал. «Так что вы можете легко посмотреть его через 50 лет. К сожалению, меня здесь не будет, но Хагрид будет».
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