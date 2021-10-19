Роберта Гринштейн 1939-2021 | Новости, спорт, вакансии

Свобода – Роберта «Бобби» Мендельсон Гринштейн мирно скончалась в воскресенье, 17 октября 2021 года, в возрасте 82 лет.

Бобби, родившийся 22 мая 1939 года в Янгстауне, прожил счастливую и прекрасную жизнь. Она выросла на северной стороне со своими родителями, Нельсоном (Питом) и Милдред Спиро-Мендельсон, ее братом, Питером и ее большой семьей. После окончания Рейнской школы она училась в Университете Висконсина, где встретила любовь всей своей жизни Питера Гринштейна. Бобби и Питер поженились в 1959 году и вырастили двоих детей, Джеффри и Венди.

Бобби страстно любила помогать другим, и на протяжении всей своей жизни она активно работала во многих обслуживающих организациях. В качестве преданного волонтера она руководила работой по переселению в Россию через Службу еврейской семьи. Бобби был глубоко вовлечен в центр еврейской общины и входил во многие комитеты Еврейской Федерации. Бобби была активна в CISV (Международные летние детские деревни) более 50 лет, содействуя миру во всем мире через глобальную дружбу и прокладывая путь своим детям и внукам для путешествий по миру. Бобби вместе со своей хорошей подругой Лесли Кеске была одним из основателей Центра английского языка, где она преподавала английский как второй язык сотням иммигрантов со всего мира.

Бобби никогда не упускала случая сыграть со своими друзьями в Канасту, Бридж или Маджонг, но Питер был любовью всей ее жизни. Они провели вместе 62 года, путешествуя по миру, воспитывая свои семьи, устраивая грандиозные вечеринки и являясь центром большой семьи на праздниках. Бобби любил готовить и писал в Твиттере своим правнукам и правнукам, которые ласково называли ее «Папа».

Бобби будет скучать по ее брату и невестке Питеру и Линн Мендельсон; ее два сына, Джеффри и Дебора Гринштейны, Венди и Томас Пирсон; внуки, Сара и Дэвид Уилск, Лорен и Брайан Голдман, Эндрю Гринштейн (и невеста Кори Зак), Джессика, Дэниел и Ноа Пирсон; и внуки Джейкоб, Шайна Велчк, Майлз и Зев Голдман.

Молебен будет проводиться рядом с могилой в секции Родеф Шолом кладбища Tod Homestead, 2200 Belmont Ave. Янгстаун, сегодня, вторник, 19 октября 2021 г., в 14:00.

После службы семья Бобби будет принимать доброжелателей в доме Джеффа и Дебби в Либерти с 19 до 21.

Семья Шивы будет сидеть в доме Джеффа и Дебби в среду, 20 октября 2021 года, и в четверг, 21 октября 2021 года, с 19:00 до 21:00.

Семья просит пожертвовать в память о Бобби Янгстаунскому английскому центру, P.O. 14219, Польша, Огайо 44514.

Друзья и семья могут просмотреть этот некролог и поделиться своими воспоминаниями и соболезнованиями на сайте http://www.shrishopsisoncourtleyfuneralhome.com.

Организацией занимается похоронное бюро Шрайвер-Эллисон-Куртли-Веллер-Кинг.

(специальное уведомление)