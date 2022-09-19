Роберто Де Зербе подписал четырехлетний контракт с «Брайтоном» | футбольные новости

Брайтон назначил Роберто де Зербе своим новым главным тренером по четырехлетнему контракту.

Итальянец остался без работы после ухода из донецкого «Шахтера» в июле после вторжения России в Украину. Он провел три года, тренируя «Сассуоло» в итальянской лиге, прежде чем уйти в «Шахтер».

Де Зербе заслужил высокие оценки за свой стиль игры в «Сассуоло», благодаря чему они заняли восьмое место в Серии А, а в прошлом году выиграли Суперкубок Украины с «Шахтером».

Председатель DeZepri Тони Блум, генеральный директор Пол Барбер и Дэвид Вейр встретились в Лондоне в начале этой недели и вылетели в Брайтон в пятницу, а затем в субботу посмотрели товарищеский матч за закрытыми дверями на AMEX.

«Брайтон» также договорился о сделках с тренерской командой Де Зепре и надеется, что группа готова к встрече с «Ливерпулем» в Премьер-лиге в субботу.

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Роберто де Зербе не работает с тех пор, как в июле покинул донецкий «Шахтер».





«Брайтон» в настоящее время занимает четвертое место в Премьер-лиге и искал нового тренера после ухода Грэма Поттера в «Челси» в начале этого месяца.

В знак уважения к королеве де Зербе не будет официально представлен средствам массовой информации до полудня вторника.

Председатель Тони Блум сказал: «Я очень рад, что Роберто согласился стать нашим новым тренером. Команды Роберто играют в захватывающий и смелый футбол, и я уверен, что его подход и тактический подход прекрасно впишутся в нашу нынешнюю команду». «

Главный тренер Дэвид Вейр сказал: «Роберто продемонстрировал свои несомненные способности благодаря работе в Италии и Украине, и то, чего он добился в «Сассуоло», определенно выделяется.

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Бывший тренер «Брайтона» Грэм Поттер возглавил «Челси».





За короткое время в «Шахтере» он добился еще большего успеха, приведя клуб к кубковому успеху и возглавив украинскую лигу, прежде чем война резко остановила его пребывание там.

«Мы рады приветствовать Роберто и с нетерпением ждем возможности представить его нашей команде, а также оказать ему всю необходимую поддержку, чтобы продвигать свою тренерскую философию и помогать игрокам продолжать прекрасное начало сезона».

Вице-председатель и главный исполнительный директор Пол Барбер добавил: «Мы рассмотрели несколько отличных кандидатов, но Роберто был нашим первым выбором с самого начала и единственным человеком, с которым мы разговаривали.

«Не секрет, что наш президент постоянно ищет потенциальных тренеров как здесь, в наших национальных лигах, так и по всей Европе и по всему миру, в рамках нашей работы по планированию преемственности.

«Мы считаем, что Роберто идеально подходит для «Брайтон энд Хоув Альбион» в культурном и техническом отношении и является подходящим человеком для продолжения прогресса клуба и работы с такой выдающейся группой игроков».

Карьера Де Зербе как тренера на данный момент с 2013 по 2014 год: Он начал свою тренерскую карьеру в итальянской любительской команде Darfo Boario.

Он начал свою тренерскую карьеру в итальянской любительской команде Darfo Boario. с 2014 по 2016 год: Он присоединился к Фодже в третьем дивизионе, выиграл Кубок Италии и едва не потерял повышение.

Он присоединился к Фодже в третьем дивизионе, выиграл Кубок Италии и едва не потерял повышение. 2016: Он провел два с половиной месяца в клубе Серии А «Палермо», но был уволен после неудачного начала сезона.

Он провел два с половиной месяца в клубе Серии А «Палермо», но был уволен после неудачного начала сезона. с 2017 по 2018 год: Недавно он присоединился к команде «Беневенто», которая перешла в итальянскую Серию А. Де Зербе заслужил похвалу, несмотря на то, что его команда перешла во Второй дивизион.

Недавно он присоединился к команде «Беневенто», которая перешла в итальянскую Серию А. Де Зербе заслужил похвалу, несмотря на то, что его команда перешла во Второй дивизион. с 2018 по 2021 год: Он был назначен менеджером команды «Сассуоло», выведя клуб на восьмое место подряд. Он пропустил Лигу Европы против «Ромы» из-за разницы мячей в 2021 году.

Он был назначен менеджером команды «Сассуоло», выведя клуб на восьмое место подряд. Он пропустил Лигу Европы против «Ромы» из-за разницы мячей в 2021 году. с 2021 по 2022 год: Он устроился на свою первую работу за пределами Италии в донецком «Шахтере», выиграв Суперкубок Украины в сентябре 2021 года. Он покинул эту должность из-за вторжения России в Украину. READ Девятнадцатый разум: что говорят российские игроки

Что будет с моим зерби?

Теперь у итальянца есть две недели, чтобы обосноваться в Брайтоне и организовать свой тыл с игроками Премьер-лиги во время международного перерыва. Он также сможет встречаться и работать с игроками, которые не были задействованы в своих странах.

Затем в октябре он начинает напряженный месяц тестов, поскольку он начинает свое правление с поездки в Ливерпуль в субботу, 1 октября, а затем приветствует «Тоттенхэм Хотспур» на AMEX в их первой домашней игре неделей позже, в субботу, 8 октября, в прямом эфире на Sky Sports. .

Де Зербе и его команда возвращаются на Sky Sports Football в пятницу вечером, 14 октября, с поездкой в ​​Брентфорд, чтобы через четыре дня приветствовать «Ноттингем Форест» на южном побережье.

В субботу, 22 октября, «Брайтон» сыграет с чемпионом Премьер-лиги «Манчестер Сити» перед матчем AMEX против бывшего тренера Грэма Поттера и «Челси» в субботу, 29 октября.