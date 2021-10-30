Роберт Лерой Андерсон | Новости, спорт, вакансии

Роберт Лерой Андерсон из Маршалтауна, штат Айова, сын Гарольда У. и Эдит Мэри Хопкинс; Он ушел из этого мира, чтобы навечно быть с Иисусом Христом 22 октября 2021 года. Он родился 7 февраля 1930 года. Он был женат на Барбаре Осмонд Бек из Юниверсити-Парка, штат Мэриленд, и привел с собой в мир троих детей. . Дочь Эми (Дон) и сыновья Роберт-младший (Хайди) и Даниэль (Сара). Его внуки – Линдси, Чейз, Кэш Уэверли и Кэссиди.

Боб родился и провел годы становления в Маршалтауне, штат Айова. В детстве он был опытным бойскаутом, любителем собак, трубачом в школьном оркестре и с удовольствием помогал подписывать семейный бизнес вместе со своим отцом и отчимом. Он получил степень в области художественной рекламы в Миннеаполисском колледже искусства и дизайна, после чего работал фотографом в своей студии под торговой маркой Robairto в Миннеаполисе. В детстве он был одарен плохим зрением, что помогло ему перевести его из Миннеаполиса в Джорджтаунский университет в Вашингтоне, округ Колумбия, и получить степень бакалавра по русскому языку и литературе, включая длительное и захватывающее пребывание в Советском Союзе, чтобы лучше усвоить нюансы. Русская культура напрямую. Вскоре после этого он был выборочно нанят правительственным агентством США для участия в специализированной программе, в которой использовались его уникальные взгляды и лингвистические знания, чтобы помочь его стране в усилиях «холодной войны» в качестве переводчика разведданных. Он продолжал преподавать английский язык вновь прибывшим иммигрантам в языковой школе в Северной Вирджинии. После обучения он стал владельцем и оператором нескольких закусочных в государственных учреждениях и переехал с небольшого участка в одиночку на более просторные помещения с несколькими сотрудниками. Боб проживал в Арлингтоне, штат Вирджиния, с середины 1990-х до середины 20-го века. Его резиденция находилась прямо за Пентагоном и обращена к стороне, поврежденной во время терактов 11 сентября. Чтобы быть ближе к своим детям, он переехал в Рестон, штат Вирджиния, и прожил там 20 лет. Он был активным и личным членом пресвитерианской церкви Рестона. Он много времени проводил с молодежной группой ПКР, еженедельно посещал блинные завтраки (любил поесть), ездил в важные поездки по разным континентам и всегда улыбался в аудитории. Он был там таким главным продуктом и персонажем, что некоторые дети из молодежной группы создали страницу фан-клуба Боба Андерсона в Facebook, чтобы Конгрегация могла делиться с ним историями и фотографиями из своего опыта. Боб провел свои последние годы в Ормонд-Бич, штат Флорида, чтобы быть рядом с Эми, которая нежно заботилась о нем до и во время его кончины. Находясь во Флориде, он был преданным членом христианской церкви Томока, активно поддерживал их служение и даже отправился в миссионерскую поездку в Шотландию. Боб обладал огромными знаниями и страстно любил жизнь. Один из его очень уважаемых сотрудников иммигрировал из Камбоджи и пригласил его поехать в Камбоджу, чтобы ежегодно навещать ее семью, и останавливался там на два-три месяца за один раз. Он любил встречаться со всеми местными камбоджийцами, погрузился в их культуру и узнал как можно больше о них и их стране. Когда он вернулся домой, все, о чем он говорил в течение нескольких недель, были детали и любопытство того, что он узнал во время путешествия. В свой 70-летний юбилей он спросил своих сыновей, можно ли устроить одну из «бочковых вечеринок», о которых он все еще слышит. Он может завязать виндзорский узел в полный рост на ощупь, спать стоя, носить лидерхаузен в субботу без всякой причины и разговаривать с кем угодно – от бездомного на улице до сенатора. Он воспитал своих детей, чтобы они делали и делали это, несмотря ни на что. использовать слово “Невозможно” Дома больше всего недовольство использованием вульгарной лексики. Он жил полноценной жизнью и искренне любил разговаривать со всеми, с кем встречался, и все, с кем он разговаривал, всегда замечали, насколько им нравится встречаться, разговаривать и обмениваться с ним обсуждениями. Нам будет его не хватать.