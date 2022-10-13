Робот Ай-Да разговаривает в Палате лордов с создателем Эйданом Меллером

ЛОНДОН (Рейтер) — Робот, одетый в комбинезон и стрижку в черном стиле, впервые в истории на этой неделе ответил на вопросы в Палате лордов Великобритании — до того, как выяснилось, что он спит и нуждается в перезагрузке. В преддверии общественного кризиса женщины-роботы, называемые Ай-Да, выступили перед Британской комиссией по коммуникациям и цифровым технологиям в рамках расследования будущего творческих индустрий и присоединились к дискуссии о том, как технологии формируют — и потенциально разрушают — сектор искусства.

Впервые в истории страны робот был замечен в верхней палате британского парламента, где обычно собираются неизбираемые бароны и лорды для анализа политики правительства.

Эйдан Миллер, изобретатель робота и специалист в области современного искусства, сказал: Новости неба перед сеансом.

Названный «первым в мире ультрареалистичным художником-гуманоидом-роботом», Ай-Да широко известен созданием портретов и стихов с использованием роботизированной руки, камер в глазах и алгоритмов искусственного интеллекта. Она сказала дому – без сомнения, к гордости его создателя, – что уникальные особенности позволяют ему создавать «визуально привлекательные образы».

«Я и я полагаемся на компьютерное программное обеспечение и алгоритмы», — сказала Ай-да комитету в Лондоне во вторник, медленно двигая головой из стороны в сторону и время от времени моргая. «Даже если я не жив, я все еще могу создавать искусство».

Ай-Да призналась, что понятия не имеет, куда движется мир, но сказала участникам дискуссии, что технологии представляют собой «угрозу и возможности» для творчества.

Она предсказала, что «роль технологий в создании искусства будет продолжать расти».

Присутствующие казались заинтригованными, но в шутку сказали, что были напуганы, особенно когда робот упал на пол после вопроса баронессы Линн Фезерстоун, коллеги-либерал-демократа. READ Администрация Байдена высылает тысячи венесуэльских иммигрантов в Мексику

«Я отправил ее спать!» — пошутил Фезерстон, в то время как Миллер, который был рядом с ним, прошел через комнату, чтобы взять солнцезащитные очки, чтобы надеть Иде глаза.

Художник-робот Ай-Да отвечает на вопросы британских законодателей во время заседания, организованного Комитетом по коммуникациям и цифровым технологиям Палаты лордов 11 октября (видео: Reuters)

— Извините, — сказал он в комнату. «Могу ли я сбросить его? Это нормально?»

Не сразу было ясно, что вызвало техническую неисправность робота, и ни Миллер, ни IDA не ответили на запрос The Washington Post о комментариях в четверг.

«Когда мы его перезагружаем, он иногда может показывать очень интересные лица», — объяснил Миллер присутствующим, которые смеялись и терпеливо ждали, пока робот проснется.

Созданная в 2019 году, «Ай-Да» за свою короткую и смоделированную жизнь испытала негативную реакцию в стране и за рубежом.

По словам Миллера, в прошлом году ее продержали в Египте более недели по подозрению в причастности к шпионскому заговору.

Миллер сказал, что египетские пограничники задержали ее из соображений безопасности по поводу камер в ее глазах, которые позволяли ей рисовать. Он сказал, что британский посол вмешался, чтобы обеспечить ее свободу.

«Я не могу оторвать от нее глаз», Он сказал The Guardian в то время. «Давайте проясним это. Она не шпионка».

Она была освобождена вовремя, чтобы участвовать в выставке в Пирамидах Египта.

К платиновому юбилею королевы Елизаветы II в начале этого года Ай-Да сделала селфи покойного короля под названием «Королева алгоритмов». Его владелец назвал это творение первым изображением королевы, созданным роботом, а критики заявили, что в произведении не было эмоций. READ Грета Тунберг привлекает тысячи людей в Глазго на протест молодежи COP26