Робот-бармен MSC Cruises будет работать на корабле MSC Virtuosa

В новом MSC Virtuosa от MSC Cruises будет работать робот-бармен Роб.

Как и любой официант, Роб может приготовить напитки или один из 16 фирменных коктейлей.

MSC сказал, что запись, вдохновленная космическим кораблем и его роботом-официантом, заняла почти шесть лет.

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Мы видели автоматические соковыжималки, плавники для гамбургеров и салаты. Теперь компания MSC Cruises представила Роба, робота-гуманоида-бармена.

Многие круизные компании, возможно, нажимали кнопку паузы в своих флагманских рейсах, но это не мешает им разрабатывать инновационные функции, которые будут представлены в круизах, как только отрасль вернется на полную мощность. Это включает в себя MSC Cruises, который создал Роба для последнего корабля Virtuosa.

В центре анимационного мэшапа – Virtuosa Club MSC Starship и MSC Starliner One, новая полоса кораблей, вдохновленная космическим кораблем.

Концепция Роба возникла из желания использовать новые технологии для создания нового пространства на корабле, в частности «футуристического иммерсивного развлекательного зала». По круизной линии. Ничто так не говорит о моем будущем, как официант-робот, работающий в пространстве, украшенном голограммами и цифровым искусством.