Робот, которого постоянно увольняют с работы

ТОКИО – Робот, который читает Библию скорбящим, казался рентабельной идеей для сотрудников Nissei Eco Co. , производитель пластмасс, занимающий второстепенную роль в похоронном бизнесе.

Компания наняла робота размером с ребенка Пеппера, одела его в буддийские одежды и запрограммировала его петь различные сутры или буддийские писания, в зависимости от секты покойного.

Увы, Робот производства SoftBank Group Corp., постоянно вылетал во время тренировок: «Что, если я откажусь работать посреди вечеринки?» сказал директор похоронных работ Осаму Фунаки. «Это была бы такая катастрофа».

Пеппер был выпущен. Компания расторгла договор аренды робота и вернула его производителю. После серии подобных неудач по всей Японии, когда Пеппер испортил свою работу в доме престарелых и вызвал у фанатов бейсбола ужасное чувство, некоторые люди говорят, что самому человеку скоро потребуются похороны.

«Поскольку он выглядит как человек, люди ожидают человеческого интеллекта», – сказал Такаюки Фурута, глава Центра робототехники будущего в Технологическом институте Чиба, который не участвовал в разработке Pepper. «Уровень технологий чуть ниже этого. Это как разница между игрушечной и настоящей машиной».