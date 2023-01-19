Робот Atlas от Boston Dynamics отрастил кучу рук, пробуя строительные работы

«Отдайте им хомуты!» У Атласа теперь есть пара когтей сцепления. Возможно, пришло время для новой крышки багажника. Бостон Динамика

Ранние руки Атласа представляли собой плоские подушечки или шары, которые могли захватывать предметы только путем нажатия.

Коготь близко. На этом фото двигается только верхний «большой палец». Также посмотрите на урон, который он наносит доске. Это не мило.

Поднимите ноги!

Atlas от Boston Dynamics — самый продвинутый робот в мире — учится новым трюкам. Компания, наконец, отдала Atlas в хорошие руки, и в Boston Dynamics последнее видео на ютубеАтлас пытается сделать какую-то реальную работу. Также был выпущен еще один Видео за кулисами Посмотреть некоторые работы, включенные в атлас. И когда дела идут не очень хорошо, мы видим, как роботы наносят поразительные удары в своих усилиях по разработке роботов-гуманоидов.

Будучи роботом, Атлас сосредоточился в основном на движении, начиная с прогулки по лаборатории, затем хождения по всевозможным неустойчивым поверхностям, которые только можно вообразить, а затем выполняя некоторые другие действия. Трюки паркура больны. С учетом сказанного, все действие сосредоточено на ногах, а верхняя половина в основном кажется запоздалой, а руки используются только для качания для баланса. У Атласа его раньше не было Руки —В прошлый раз, когда мы ее видели, на концах ее рук было всего две незавершенные круглые ручки.

Эта новая версия робота имеет два настоящих захвата. Это простые руки-клипсы с одним подвижным запястьем и пальцем, но этого достаточно, чтобы брать предметы. Цель этого видео — переместить объекты «инерционного значения» — не просто легкие квадраты, а объекты настолько тяжелые, что они могут вывести Атлас из равновесия. Сюда входят такие вещи, как большая доска, сумка с инструментами и 10-фунтовая гантель. Атлас узнает все об этих «равных и противоположных силах» в мире.

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Как и все в робототехнике, поднимать и нести объект сложнее, чем кажется. Atlas должен выяснить свое место в мире по отношению к объекту, который он поднимает, придумать план захвата руками, поднять объект и манипулировать им, одновременно рассчитывая, как эта дополнительная масса повлияет на его баланс. Как поясняет в видео инженер-программист Boston Dynamics Робин Дейтс: «Когда мы пытаемся манипулировать чем-то вроде доски, нам просто нужно делать обоснованные предположения о том, где находится доска, как быстро она движется, как нам нужно двигать руками, чтобы сделать это. доска поворачивается на 180 градусов так быстро, и если мы ошибемся в этих оценках, мы закончим тем, что будем делать глупости и падать».

Но Атлас — это не только то, что нужно поднимать вещи и неуклюже нести их. Он бегает, прыгает и крутится, неся тяжелые предметы. В какой-то момент он прыгает бросает Тяжелый ящик с инструментами ее напарника по строительству, и все это без потери равновесия. Все это она делает на шатких строительных лесах, а также на импровизированных деревянных мостках, поэтому земля с каждым шагом постоянно колеблется под ногами Атласа. Подбор предметов — это начало обучения робота реальной работе, и кажется, что он чувствует себя как дома на грубой строительной площадке. Простые когтевые захваты означают, что Atlas раздавливает все, что поднимает, а такие вещи, как доски, демонстрируют видимые повреждения, когда в них впиваются руки. Возможно, следующий набор экспериментов научит Атласа быть меньше, чем гигантская горилла.