Роб Келер, бывший второй номер ВАДА, рассказал Real Sports, что ему сказали «отступить» из России

Дебаты о применении допинга российскими олимпийскими спортсменами, а также обвинения в причастности государства к его организации и сокрытию были важной частью спортивного дискурса за последние несколько лет. Большая часть этого была сосредоточена на комментариях о том, как возникли эти сюжеты, особенно на тех, которые сделал доктор Григорий Родченков, которые появились в документальном фильме Netflix. Икар (который получил «Оскар» за лучший документальный фильм в 2018 году).

Но другая увлекательная часть головоломки заключается в том, как с этим справляются Всемирная антидопинговая организация и Международный олимпийский комитет. Это включает в себя запрет на участие России в зимних Олимпийских играх 2018 года как страны, но Разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях. Это неотъемлемая часть более широкой функции Вада в Этот месяцх настоящий спорт с Брайантом Гамбломво главе с репортером Джоном Франкелем, премьера которого состоится во вторник вечером (22:00 по восточному времени) на канале HBO (также доступен для потоковой передачи на HBO Max).

Это настоящий спорт В этом сегменте рассматривается ВАДА в целом, в том числе его низкие показатели тестов и чрезмерное преследование положительных тестов, которые сторонние ученые поставили под сомнение. Рассматривает структуру ВАДА, которая включает в себя получение 50 процентов своего финансирования и почти 50 процентов членов своего исполнительного комитета от Международного олимпийского комитета, с двумя недавними членами правления (Андерс Бессберг И тамас тестомес) ушел после того, как был вовлечен в скандалы о взяточничестве. В нем представлено обширное интервью с бывшим заместителем генерального директора ВАДА Робом Келером, бывшим вторым номером в этой организации и человеком, проработавшим там 18 лет до недавнего ухода. Келер может многое сказать о конфликте интересов и капитальном ремонте, но особенно интересно то, что он говорит Франкелю, что ему сказали «отменить» его стремление исключить российских спортсменов, а не только Страна.

Основное обсуждение там:

Роб Келер: Мне прямо сказали, что «Россия — самая мощная спортивная держава. МОК — партнер на 50 процентов. И мы не хотим их расстраивать, поэтому они отступают».

Джон Франкель: Вам это прямо сказали?

Роб Келер: Верно.

Джон Франкель: МОК хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в Играх?

Роб Келер: 100%. Их больше интересовала защита российских интересов, чем чистый спорт.

Позже, чтобы закончить клип, Келер полностью повторяет серию ВАДА.

Слишком много конфликтующих сторон и слишком много предполагаемых и реальных конфликтов интересов. … Структура ВАДА — сломанная структура».

Клип также включает несколько ответов ВАДА, в том числе интервью Франкеля с нынешним генеральным менеджером ВАДА Оливером Нигли (см. в конце клипа выше). Но ответ Нигли на это конкретное утверждение Келера не совсем убедителен:

«Я не знаю, что с кем обсуждал г-н Келер, но я был бы реалистом. Реалистичным является то, что? Что Всемирное антидопинговое агентство в конце концов наказало Россию. Не было никаких препятствий в расследовании этого российского дела. Мы сделали свое дело. домашнее задание и пошел до конца этого боя».

Вопрос в том, действительно ли Всемирное антидопинговое агентство наложило санкции на Россию. Они уж точно не помешали многим российским спортсменам выступать в последних олимпийских группах, просто используя свой флаг. Это особенно сильно отличается от случаев, когда ВАДА с энтузиазмом разыскивало других спортсменов, даже когда рецензируемые научные статьи противоречили их выводам. (Одна из главных историй о чешском триатлонисте Войсе Соммере подробно рассматривается в этом разделе, где Франкл берет интервью у Соммера и норвежского ученого. кто взял его дело.) Клип WADA здесь — отличное наблюдение, и это та часть, которая вызывает много вопросов для этого агентства в будущем.

Этот клип WADA, снятый репортером Франкелем, был спродюсирован Максом Гершбергом. Другие ролики от Real Sports во вторник включают ролик, посвященный узкой работе Raiders по оказанию помощи тем, кто борется с зависимостью (репортер Дэвид Скотт, продюсер Эван Бургос), репортаж о карьере профессионального горного байкера Кейси Браун и упорстве в трагедиях (репортер Андреа Крамер, продюсер). Джейк Розенвассер), а также новости о звезде американского тенниса Фрэнсис Тиафо и о том, как далеко он продвинулся с тех пор, как Real Sports впервые описал его в 2017 году (репортер Мари Каррильо, продюсеры Берет Римак, Ханна Висенте Клео). Джо Перски — исполнительный продюсер The Public Gallery. Премьера эпизода этого месяца состоится во вторник вечером в 22:00 по восточному/тихоокеанскому времени на канале HBO, а также будет доступна для потоковой передачи на канале HBO Max.