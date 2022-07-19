Рогозина с должности руководителя российской космической программы; НАСА планирует совместные полеты

Прокомментируйте эту историю Приостановка

Кремль в пятницу Замена Дмитрия Рогозинавзрывоопасный глава Российского космического агентства, который пригрозил прекратить партнерство с Соединенными Штатами по Международной космической станции из-за реакции Соединенных Штатов на войну в Украине. Этот шаг был предпринят после того, как НАСА объявило, что оно достигло соглашения с российским космическим агентством «Роскосмос» об обмене экипажем, который доставит российского космонавта на американской ракете, и пары американцев, которые будут запущены на российском космическом корабле. две страны продолжат совместную работу в космосе.

В заявлении НАСА говорится, что МКС «спроектирована так, чтобы быть взаимосвязанной и зависеть от вклада каждого космического агентства в работу. Ни одно агентство не может работать независимо от других».

Напряженность между двумя странами из-за Украины распространилась с Земли в космос после многих лет, когда сотрудничество в космосе было изолировано от геополитической напряженности. Ранее в этом месяце администратор НАСА Билл Нельсон осудил Россию после того, как ее космическое агентство Она выложила фотографии своих трех пионеров На Международной космической станции демонстранты с флагами Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики — самопровозглашенных республик самопровозглашенных областей Украины, признанных независимыми государствами только Россией и Сирией. Астронавты заявили, что захват территории стал «днем освобождения, который нужно отпраздновать на Земле и в космосе».

В заявлении космического агентства США говорится, что оно «решительно осуждает использование Международной космической станции в политических целях за ее поддержку». [the] Война против Украины, что принципиально несовместимо с основной функцией станции среди 15 международных стран-участниц по развитию науки и техники в мирных целях».

Ранее в этом году, когда напряженность в связи с кровавым вторжением России в Украину возросла, Рогозин сказал, что, поскольку Россия несет ответственность за обеспечение тяги, необходимой для удержания космической станции на правильной орбите, она может привести к краху станции. Он также пригрозил рассмотреть вопрос о расторжении партнерства, заявив, что Россия «будет внимательно следить за действиями наших американских партнеров, и если они продолжат противодействовать им, мы вернемся к вопросу о существовании Международной космической станции». READ Саммит Байдена и Путина грозит большой дырой, и он не разделит Россию и Китай

Чиновники НАСА в основном отвергли его угрозы как громогласные, заявив, что они сосредоточены на продолжении партнерства и что официальные действия России противоречат риторике Рогозина.

В своем заявлении в пятницу НАСА сообщило, что поручило астронавту Фрэнку Рубио доставить двух российских космонавтов на борту космического корабля «Союз» на космическую станцию, запланированную на 21 сентября. Другой астронавт НАСА, Лорел О’Хара, отправится в полет на борту «Союза» следующей весной.

Тем временем Россия поручила астронавту Анне Кикиной совершить полет вместе с двумя астронавтами НАСА, Николь Манн и Джошем Кэссиди, на борту космического корабля SpaceX Dragon. Поездка на космическую станцию ​​также запланирована на сентябрь. Весной следующего года космонавт Андрей Федяев отправится в очередной полет из США.

НАСА заявило, что обмен экипажами поможет «обеспечить дальнейшую безопасную работу Международной космической станции, защитить жизни астронавтов и обеспечить дальнейшее присутствие Америки в космосе».