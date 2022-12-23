Рогозин, печально известный российский космонавт, был ранен в результате взрыва бомбы — ПОЛИТИКО

Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы прослушать эту статью выражается искусственным интеллектом.

Российский политик Дмитрий Рогозин, бывший генеральный директор российского космического агентства «Роскосмос» и ярый сторонник жестокого вторжения России в Украину, заразился в свой день рождения поздно вечером в среду в оккупированном Россией Донецке, промышленном городе на востоке Украины.

Украинские СМИ сообщили, что снаряд попал в гостиницу на окраине Донецка, где остановился Рогозин. В результате Рогозин был тяжело ранен вместе с Виталием Хоценко, высокопоставленным российским коллаборационистом в Донецке.

Утро четверга , Рогозин подтвердил Его травма есть в его Telegram-канале. «Я был ранен. Мне через правое плечо вставили кусок металла (снаряд) размером 3 х 4 мм. Предстоит операция, — написал он. — Также пострадали несколько близких мне людей».

Рогозин, известный своими частыми тирадами против Украины, утверждал, что кто-то слил информацию о его местонахождении в Донецке.

Около 19:00 в среду по отелю было нанесено несколько ударов в высоком разрешении. Рогозин, поддерживающий российские силы в Донецке и публикующий свои фотографии в военной форме, предположил, что утечка могла произойти из-за того, что украинские военные подверглись бомбардировке впервые за восемь лет после первого вторжения России в 2014 году.

Нападавшие использовали калибр 120 или 155 мм. Рогозин заявил, что следствие установит, где и кем.

Украинские власти официально не подтверждали, что ракета украинская. Однако пограничники страны разместили досье саркастическое заявлениезаявив, что гражданину России Рогозину «сообщили», что он находится в Украине нелегально.

В заявлении говорилось: «На днях Государственной пограничной службой установлено, что гражданин Российской Федерации Рогозин незаконно пересек границу Украины и оказался на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области». «Пограничники не могли лично передать протокол нарушителю, поэтому он был передан этому человеку во время празднования его дня рождения заботливыми товарищами».

Поздно в среду, российские СМИ и Telegram-каналы упомянул Что Рогозин праздновал день рождения в кафе. Однако Рогозин, день рождения которого 21 декабря, якобы провел закрытую деловую встречу.

Мировую известность Рогозин получил, когда участвовал в Битва в Твиттере С основателем SpaceX и нынешним владельцем Twitter Илоном Маском в мае. Это вспыхнуло, когда Рогозин пригрозил Маску разрешить Украине использовать спутниковую группировку Starlink для охвата Интернета, и Рогозин заявил, что Маск должен ответить на его шаг как «взрослый».

Украинцы знают Рогозина его неоднократные угрозы Он призывает к полному уничтожению Украины как экзистенциальной угрозе России. Также видно, как он бросает Би Джея. нацистский салют Во время националистических парадов в России.