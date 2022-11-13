Роджер единственный, кому это позволено — теннисный мир поражен, когда российская звезда ATP повернулась к Рафаэлю Надалю

Андрей Рублев, пропустивший Уимблдон в этом году, прошел квалификацию на Nitto ATP Finals. К нему присоединятся чемпион Уимблдона Новак Джокович, чемпион Индиан-Уэллса Тейлор Фриц и двукратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль. Российский теннисист выглядит полным энергии и формы, так как он с нетерпением ждет участия в финале ATP.

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Рублёв любит проводить время с лучшими парнями. Недавно он предался дружеской шутке с Надалем, и фанатам понравилось взаимодействие между ними. Вот что произошло.

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Шутка Рафаэля Надаля и Андрея Рублева

Готовясь к службе, Рублев в шутку показал Надалю палец. Позже 22-кратный чемпион Большого шлема ответил своим уникальным стилем, схватив Рублева за шею во время отдыха. Хотя оба они в конце концов посмеялись над инцидентом. В ответ на это фанаты НаписалИ «О, я не знаю, ты не Это разрешено только Роджеру».

Другие тоже начали делиться своими мыслями. Некоторые упомянули, что их поведение напомнило им дуэт отца и сына.

Кроме того, другая группа людей придала ему совершенно другой вид. Они высмеивали Рублева за то, что он злобно относился к своему кумиру.

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Первые соперники Рублева и Надаля

В первом матче 25-летний игрок встретится со своей соотечественницей и бывшей первой ракеткой мира Даниэль. Медведев. Это будут они VI встреча и Рублев Он будет стремиться добиться своей второй победы над Медведевым. Их встреча запланирована на 14 ноября.

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О Надале после увольнения в первом раунде Париж Господа, будем с нетерпением ждать подробного тура по завершающему сезон чемпионату. Испанец встретится с чемпионом Индиан-Уэллса Тейлором Фрицем в своем первом матче группового этапа. Они будут балансировать для четвертый Время и американец захотят победить, чтобы ликвидировать результат и отомстить ему Уимблдон Четвертьфинальное поражение. Надаль Битва при Фрице также состоится 14 ноября.

Как вы думаете, кто из них выйдет победителем и выйдет в финал ATP? Дайте нам знать в разделе комментариев.