Родители похищенных нигерийских девочек пытались вытащить их из школы до того, как их перевели

АБУДЖА, Нигерия – За несколько дней до того, как боевики ворвались в среднюю школу в штате Замфара на северо-западе Нигерии и похитили сотни школьниц, руководство школы и местные органы безопасности были предупреждены о надвигающейся опасности в городе, особенно в районе, где расположена школа, согласно жителям.

В пятницу вооруженные до зубов вооруженные люди похитили по меньшей мере 315 девочек, которые учились в государственной средней школе для девочек в городе Гангебе. Боевики приехали на мотоциклах около 1:30 по местному времени и увели похищенных девушек в ближайший лес, оставив членов семей жертв обезумевшими и встревоженными. Жители рассказали, что “странные люди” патрулировали территорию школы и запугивали членов сообщества в непосредственной близости от школы за несколько дней до похищений.

Вдруг мы увидели странных мужчин на улице [leading to the Government Girls’ Secondary School] «Ночью они ведут себя так, как будто есть охранники», – сказал The Daily Beast Данлами Омар, живущий рядом со школой. «Они останавливали пешеходов и спрашивали их, куда они идут».

За два дня до аварии мужчины занимали окрестности школы, изводя прохожих и побуждая жителей предупреждать сотрудников полиции о своей деятельности.

«Как только мы проинформировали их, они исчезли из этого района», – сказал Омар. Затем мы попросили сотрудников полиции усилить безопасность вокруг школы, но этого не произошло ».

Но не только те, кто проживал рядом со школой, выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью в этом районе. Daily Beast стало известно, что некоторые члены семьи попросили руководство школы закрыть пансион и разрешить девочкам посещать занятия в дневное время из-за растущего числа сообщений о преступной деятельности в прилегающих районах. Их мольбы остались без внимания.

«Люди жаловались, что в их дома совершают облавы вооруженные люди и что их дети постоянно преследуются этими плохими парнями, поэтому некоторые родители просили, чтобы школа закрыла пансионат только в том случае, если эти преступники решат когда-нибудь посетить школу», – сказал Джибрил Абу Бакр, который посещает свою племянницу, находится в школе, но она не среди пропавших без вести, сообщает The Daily Beast.

Абу Бакр добавил: «К сожалению, кто-то в школе сказал, что власти не могут закрывать общежития самостоятельно, утверждая, что перед этим им необходимо получить одобрение государственного министерства образования».

По словам Абу Бакра, опасения по поводу безопасности своих детей вынудили некоторых родителей не допускать их возвращения в общежития и вместо этого заставляли их посещать школу в качестве дневных учеников. Этот шаг, возможно, спас больше девочек от похищения в пятницу.

Абу Бакр сказал: «Некоторые родители предвидели это и поступили правильно, забрав своих дочерей из внутреннего дома». «Если бы нет, сегодня у нас бы пропало более 500 девочек».

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за похищения, произошедшие в пятницу, которые произошли спустя более недели, в отношении 42 человек, в том числе 27 студентов. Они были похищены во время аналогичного нападения В государственной школе в штате Нигер, на севере центральной части Нигерии. Мальчики еще не поправились.

Спустя почти 24 часа после ареста школьниц Ганбэя совместная операция полиции и армии пока не смогла их установить. «Есть информация, что они были переведены в близлежащий лес, и мы отслеживаем их и проявляем осторожность», – заявил на пресс-конференции в пятницу поздно вечером комиссар полиции штата Замфара Абуто Ярроу.

Небезопасность возросла в некоторых частях северо-запада и северо-центральной части Нигерии, особенно после того, как сотни школьников. Их похитили в штате Кацина. В декабре прошлого года правительства двух регионов были вынуждены закрыть школы-интернаты в зонах повышенного риска. Правительство Замфары дождалось похищения людей в пятницу, прежде чем принять аналогичные меры. Но для многих жителей неспокойного города Гангбей это решение было принято слишком поздно.

Абу Бакр сказал: «Если бы они действовали вовремя, девочки были бы со своими семьями, и никто бы не стал умолять армию найти их дочерей». «Это безразличное отношение правительства должно прекратиться».