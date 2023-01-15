Родственник провел 4 месяца за границей | Новости, спорт, вакансии

ЯНГСТАУН. Смотреть на мир из маленького городка может быть немного тесновато, но Саманта Слоан полна решимости расширяться.

Студентка четвертого курса государственного университета Янгстауна недавно вернулась из четырехмесячной программы обучения за границей в Финляндии, где она погрузилась в культуру и сказала, что узнала больше, чем ожидала, о стране, ее людях и самой себе.

«Я чувствую, что стал более комфортным и уверенным в том, кто я есть», сказал Слоан, который был одним из 1500 студентов американских колледжей, получивших стипендию Benjamin A. Gilman International Study Abroad Scholarship. «Я думаю, что я более терпим к разным мнениям».

Выпускница средней школы Барсука 2019 года, выросшая в Роднях, сказала, что выбрала Финляндию, потому что она была там в 2019 году, навещая свою семью. 21-летняя Слоан получила зачетный курс в Университете Юваскла в центральной Финляндии, специализируясь на социальных науках и философии.

Она имеет двойную специализацию в области художественного образования и политологии, и ожидается, что она закончит учебу осенью 2024 года. Она сказала, что надеется преподавать в течение нескольких лет, прежде чем решить, куда поступить в аспирантуру. Она сказала, что могла бы видеть себя в Корпусе мира или работать в правительстве на дипломатической службе.

Слоан сказала, что поездка, которую дважды откладывали во время пандемии, помогла ей лучше понять мир в целом.

«Это заставило меня осознать, что Соединенные Штаты не являются центром мира». Она сказала.

жизнь за границей

Находясь там, она посетила посольство Финляндии в Брюсселе, Бельгию, Европейский союз и парламент Европейского союза и встретилась с дипломатами, членами парламента и журналистами. Я остался в квартире и ездил на велосипеде, ходил пешком и ездил на автобусе, чтобы передвигаться.

По ее словам, это было несколько одиноко, так как существовал языковой барьер, и во время поездки она встретила американца.

В стране тихо, сказал самопровозглашенный интроверт, и хотя американцы привыкли к светской беседе, в Финляндии такое редко слышно. Она сказала, что такая простая вещь, как спросить кого-то, как дела, не редкость, потому что этот вопрос рассматривается как вторжение в частную жизнь.

Она сказала, что зрительный контакт на публике минимален, а финны знают о личном пространстве других людей.

Когда она вернулась в Соединенные Штаты незадолго до Рождества, она сказала, что чувствовала себя немного нездоровой. Обратный культурный шок И мне потребовалось некоторое время, чтобы снова привыкнуть к американскому образу жизни.

«Мне здесь было так громко», Она сказала.

Слоан, дочь Ребекки Ниеминен из Kinsman, сказала, что поездка также помогла ей лучше узнать об энергосбережении, окружающей среде и пищевых отходах.

отличное время

Университет предлагает более 60 программ обучения за границей, сказал Нейт Майерс, заместитель декана ЕГУ по международным инициативам, и сказал, что нет лучшего времени, чтобы увидеть мир, чем в колледже.

«В этот период их жизни все идеально», Он сказал. «Они могут получить этот удивительный культурный опыт».

Семестр за границей обычно дешевле, чем здесь, сказал Майерс, объяснив, что студенты, которые участвуют, обычно имеют лучшие результаты работы, лучшую начальную зарплату и глубокое осознание того, что не все разделяют одинаковые взгляды.

В рамках стипендии Слоан попросили выполнить проект обслуживания, в рамках которого она отправится в школы округа Трамбал, чтобы обсудить свой опыт и программу обучения за границей.

Россия боится

Финляндия расположена в Северной Европе и граничит со Швецией, Норвегией и Россией.

Слоан сказала, что ее беспокоит конфликт между Россией и Украиной, но в целом она чувствует себя в безопасности во время путешествий.

Многие финны опасаются вторжения России в Финляндию, сказал Слоан, отметив, что российские кибератаки становятся реальностью.

«По-прежнему есть опасения по поводу того, что сделает Россия». она добавила.

После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Это спорный вопрос, сказал Слоан, и многие люди задаются вопросом, чего будет придерживаться Финляндия, если он не будет принят.

Вторжение президента России Владимира Путина в Украину в 2022 году положило начало одному из самых кровавых конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны.

«Я не осознавал, как финны боятся России, пока не поехал туда», — сказал Слоан.

Во время своего визита в Финляндию Слоан сказала, что узнала, что финны превыше всего ценят честность.

Она сказала, что есть много чувств в отношении внешнеполитических решений России.

«Я думаю, что многие люди действительно злы на Путина», — сказал он. она добавила.

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