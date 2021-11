Рожденные кинозвездами: ведущие VIP-персоны столицы

Тревор Бонд, дорожный подрядчик из Крайстчерча, в подростковом возрасте поехал в Веллингтон, чтобы работать на телефонной станции, но вскоре обнаружил, что водит Роба Малдуна, судей и гостя в королевской семье и Голливуде по всей столице. Крис Барклай исследует развилку карьеры 71-летнего дорожного подрядчика Хэлсвелла.

Как 15-летний бросивший школу в конечном итоге присоединился к почтовому отделению в Тимоке в качестве мальчика в Telegram и Posty, который пять лет спустя руководил политиками, судьями и иностранными высокопоставленными лицами в Веллингтоне? Поговорите с нами через это.

Мои отец и брат были подрядчиками по ремонту дорог и плотин в Тимоке и Эшбертоне. Когда я рос, мама говорила: «Ты не будешь заключать контракт, ты пойдешь на почту». В то время я бросил школу в пятнадцать лет. Я перешел на коммутатор в Тимару в качестве оператора коммутатора, но большие деньги были в Веллингтоне. Они кричали, чтобы люди шли туда. Год спустя я немного устал от этого, но мой босс сказал: «Нет, Тревор, у тебя большой стаж, я не хочу, чтобы ты от него избавлялся. Я собираюсь отправить тебя в гараж государственной службы. , который вам нравится “.

Ключевым моментом была работа вне офиса, не так ли?

Я был в грузовиках почтовых отделений, старых почтовых грузовиках, а затем меня наняли в качестве основного водителя. [in 1970] Когда мне было 20, я был одним из самых молодых людей в Новой Зеландии. Раньше у нас было несколько машин. Лимузинов было 25. Вы бы передали любого сотрудника почты судьям и руководителям государственных ведомств. Все время было многолюдно, заведение никогда не закрывалось.

После полуночи я сделал несколько важных заметок.

Вы встретили много интересных людей, но должны были быть очень осторожными. Вы должны были следить за тем, с кем разговариваете, я обычно держал все при себе, особенно когда однажды ночью вы идете в паб.

И спустя десятилетия, к сожалению для нас, вы все еще слишком много, чтобы сплетничать, верно?

Я всегда смеялся про себя над некоторыми вещами, я не могу думать ни о чем чертовски.

Тогда давайте кататься с машинами. В каких моделях есть газ?

Когда я начинал, это были Chevrolet Impalas, потом они пошли на [Canadian] Ford Galaxie и оттуда Ford LTD. Они были каштановыми. Все остальные были черными, небольшого цвета, который нужно было очистить. Пришлось постирать и полностью постирать. Единственная автомойка там была большая швабра.

Для работы требуется больше, чем ваши стандартные водительские права, верно?

Были проверки безопасности, и каждый год мы проходили курс безопасного вождения. Нас водили в посольство США, где показывали фальшивые видеоролики с кортежами и тем, как водитель может стать мишенью. . . Все в таком роде и что делать. Наблюдать за теми, кого вы хотите походить на Скотта Диксона, циркулирующих в крови. Затем мы идем в полицейский колледж в Бореро, где они устраивают засады, чтобы посмотреть, как вы отреагируете.

Вы когда-нибудь нервничали, руководя одними из самых важных людей в стране – и VIP-персонами за границей?

Я не совсем, я чувствовал себя очень уверенно. Вы должны были следить за своим вождением и тому подобным.

Время признания – Вы когда-нибудь попадали в аварию?

Были некоторые близкие звонки. Мы всегда привыкли принимать протестующих в посольствах или парламенте. Мы должны были пройти через них, и они попытались поднять флаги с машины. На вершине парламента иногда было очень плохо.

Вы начали с пассажиров первого класса, чтобы доказать, что вы точный водитель??

По мере вашего продвижения они поднимут вас немного выше по лестнице, и вы возглавите кого-то более важного. Обычно начинают с судей. Их партнер даст вам 50 центов [per trip] Затем он увеличился до одного доллара.

Какие-нибудь другие льготы?

В их национальный праздник вы бы посетили множество посольств. Всегда был кто-то, кто хотел сопровождать вас, пока вы не были вынуждены остаться. В гараж ставят что-то для водителей. Раньше у вас было несколько бутылок пива, но вы должны были следить за ними кровью.

Вам когда-нибудь приходилось взрывать чемодан в качестве назначенного шофера после вечеринки?

Нет, я был, наверное, в самой безопасной машине в Веллингтоне, полиция знала CR [Crown] Тарелки.

Нет сомнений, что приличная еда помогла компенсировать употребление алкоголя?

Всегда было хорошо знать, когда ты собираешься в посольство, потому что сегодня вечером тебе нужно будет поесть.

Некоторые продукты, должно быть, были чужды вкусу. . .

Однажды мы пошли к немцам, и у них был сырой свиной фарш. Мы его замочили, это было немного по-другому.

Есть ли другие необычные кулинарные изыски, отличные от старых добрых киви с жареным картофелем?

Однажды ночью некоторые министры отвезли нас на русский заводской корабль в Квинс-Уорф. Я пошел на ярмарку, и эта русская женщина принесла стейк на жестяной тарелке. Чипсы и салат готовили на оливковом масле. В дверях стоял мужчина и все время наблюдал за мной.

Железный занавес был задернут, а Берлинская стена открыта. Подойдут ли русские столицы под подозрительный, подозрительный стереотип?

Когда я был в посольстве [in Karori] Они поместили бы вас в бильярдную и продолжали выносить пивные бутылки на улицу. За занавеской всегда кто-то наблюдал за тобой. Вы бы видели это в фильмах, и это уже произошло.

Разговор там можно было свести к минимуму, но строили ли вы когда-нибудь отношения со своими постоянными пассажирами?

судьи и [government] Служители спрашивали, как поживает ваша семья, как дела дома? Регби. Некоторые просто сидят. Мы говорили «доброе утро», но нам не разрешалось разговаривать с ними, пока они не заговорили с нами. Обычно, если они сидят впереди, они хотят немного поговорить. Я должен знать [National MP and minister of education] Мерв Веллингтон, мы собирались поиграть в регби в Атлетик-парке. Он не чувствовал бы печали, когда мы сидели в номере Милларда, но однажды ночью я отвез его в его дом в Карури, и кто-то заметил его ** прямо за его воротами.

Вы сядете за руль, когда Тони, штатный водитель Роба Малдуна, будет недоступен. Какие у вас воспоминания о премьер-министре по прозвищу Биги? Есть примеры дорожной ярости?

В то время, когда я был за рулем, он был как золото. Он всегда любил смеяться. Однажды вы загрузили его в аэропорту и должны были объехать Ориентал-Бэй, вы не можете пройти через туннель Виктория, если он заблокирован для попытки покушения. Перед нами был грузовик, и мы подняли разговор по RT. «У тебя за спиной свинья», – сказал мужчина своему боссу. Старый Роб засмеялся. Я думал, бедный ублюдок. Может, Роб сохранил номерной знак и завтра уйдет с дороги.

Малдун был явно известен, как и его CR1. Помните какие-нибудь проблемы, например, о туре Springbok в 1981 году?

Иногда использовали нормальную машину. В том раунде она не знала, кто за нее, а кто против. Если вы скажете что-то не так, вы закончите большой кровавый спор.

Некоторые говорили о спорте и политике в то время и с тех пор. Регби было регулярной темой во время поездок, как насчет National Against Employment. Это было раньше?

Они никогда не говорили о политике, в конце концов, они были такими же, как мы с вами. Однажды ночью я взял Бена Коха [former Minister of Police and Maori Affairs] для Мартинборо. С прерывателями было так забавно.

Как далеко вы уехали от Веллингтона с географической точки зрения?

Если аэропорт Веллингтона будет закрыт, вы окажетесь где-нибудь на Северном острове. Вы можете оказаться на полпути к Окленду (пассажирские машины перешли на другую сторону Вайоуру), а иногда вы попадете прямо в Окленд. Иногда мы работали по 16 часов в день. Вы будете измотаны, но вы будете продолжать.

Вы были на дежурстве, когда очень уставший Малдун объявил досрочные выборы в 1984 году?

Мы были внизу в парламенте, и когда они спустились, все пошли в Дом правительства, чтобы получить пропуск от генерал-губернатора. На самом деле это не было сюрпризом. Люди просто хотели немного измениться. Дэвид Ланге взял на себя ответственность, и я не особо его водил.

Я также решил сменить обстановку, переехав в Крайстчерч, где, к сожалению, стал жертвой Rogernomics. Помните свое последнее задание в Веллингтоне?

Последняя машина, на которой я ездил, была [former US President] Джимми Картер. Львы вывели его в 1984 году. Я ехал на его фургоне службы безопасности из Веллингтона в Палмерстон-Норт, Топо и Роторуа. Мы ехали сзади. Янки привезли Джимми в «Старлифтер» собственный лимузин.

Как насчет другого американца, который произвел впечатление. Голливудская актриса на развороте журнала Playboy, которая перевезла ее из Веллингтона в Лоуэр-Хатт.

Меня вели Бо Дерек и ее муж из Джеймса Кука. [Hotel] К Национальному кинематографическому отделу. Много лет назад они снимали фильм о миссис Годиве и посадили ее на голую лошадь со змеей. Хотели привезти питона из Австралии, и все упали до потолка. Фильм так и не сняли после того, как я ушел от них, я взял парня из подразделения в Веллингтон. Он сказал: «Трев, она красивая девушка. Она не любит курить, не любит пить и любит рано ложиться спать». Я сказал ему: «Я могу переодеться для этого». Я видел ее 3-4 года назад по телевизору, и она до сих пор выглядит очень хорошо.

И эти функции по королевскому назначению?

Я привел наследного принца Японии [Fumihito, Prince Akishino]Ему было всего 12 лет, когда он был за границей. Он остался с Джимом Болджером, потому что у него были дети того же возраста. Меня также ждала леди Королева [Lady Susan Hussey] На моей машине за один визит в собственность. Королева никогда не упоминала, она просто хотела знать размер моей семьи. Каковы ваши интересы в жизни и тому подобное.

Несмотря на то, что вы выполнили приказ своей матери присоединиться к почтовому отделению, вы оказались на дороге, выполняя работу по контракту, верно?

Я вернулся в Крайстчерч в 85-86 годах. Я вышел на некоторое время продавать дрова, когда меня отстранили от работы. Затем она работала в том, что сейчас известно как Фултон Хоган. Я пробыл там 30 лет, 24 из них на полуострове Бэнкс проделывают эти проселочные дороги. Мой сын Марк решил пойти куда-нибудь по собственному желанию. Сейчас у него все хорошо, поэтому я подумал, что уйду на пенсию, пойду и дам ему немного знаний, прежде чем я потеряю яйца.

Значит, тяжелый труд продолжился после рабочих выходных?

Мы много работаем для обрушителя на перевале Льюис, много цемента оседает. Мы там до Рождества.