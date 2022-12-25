Рождество возвращается в Вифлеем через два года после сдерживания вируса Короны | Новости оккупированного Западного берега

Благодаря гигантскому вечнозеленому дереву, разноцветным воздушным шарам на улицах и селфи в церкви Рождества Христова рождественский туризм вернулся в оккупированный город Вифлеем на Западном берегу после двух лет ограничений, связанных с коронавирусом.
Вифлеем, почитаемый в христианских традициях как место рождения Христа, ежегодно привлекает тысячи паломников и туристов на Рождество, и за последние два года из-за пандемии и ограничений на поездки иссяк денежный поток.
Теперь, когда ограничения сняты на оккупированных палестинских территориях и в Израиле, где расположен ближайший международный аэропорт с выходом в Вифлеем, в городе на юге Западного берега царит праздничное настроение.
Скауты маршировали с волынками, а тысячи зрителей выстроились вдоль улиц с воздушными шарами и сладкой ватой.
Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла поприветствовал верующих по прибытии в город перед тем, как возглавить ежегодную рождественскую процессию в церкви Рождества Христова.
«Рождество — это праздник города, и мы потратили много времени и сил на подготовку к нему», — сказала AFP мэр Вифлеема Ханна Ханания.
Он добавил: «Мы хотели международного участия, поэтому мы организовали песни и шоу для детей с певцами из Франции, Южной Африки и Мальты».
Нида Ибрагим из «Аль-Джазиры» сказала из Вифлеема, что палестинцы с нетерпением ждут Рождества без каких-либо ограничений из-за коронавируса.
Но, добавил он, это также был год, «омраченный убытками».
«Здесь, на оккупированном Западном берегу, была большая напряженность — более 230 палестинцев были убиты израильскими войсками», — сказала она, имея в виду убитых на Западном берегу и в осажденном секторе Газа.
«Тот факт, что палестинцы чувствуют, что у них нет никакой надежды на лучшую жизнь после прекращения израильской оккупации… влияет на празднование», — сказал Ибрагим.
очень сложные задачи
Тем временем туристы толпятся на улицах, в магазинах и каменных зданиях этого палестинского города, где бок о бок живут христиане и мусульмане.
«Было здорово быть здесь», — сказал Пол Виттенбергер, 40-летний американец из Мичигана, который гостил у своего отца и братьев.
«Мы пробыли здесь три дня, и погода была хорошая, и нам повезло, что мы спаслись от шторма», охватившего Соединенные Штаты в эти выходные, — сказал он.
Майкл Эль Сириани, владелец гончарной и фарфоровой мастерской, был рад видеть, как туристы возвращаются в город после трудных двух лет, когда местные отели опустели.
«Сейчас все намного лучше после пандемии коронавируса», — сказал он. «Кроме того, в городе снова начинают ночевать туристы».
Хотя их число не достигло допандемического уровня, возвращение туристов заметно подняло моральный дух в Вифлееме.
Настроения Сириани были подтверждены Палестинской автономией, которая управляет оккупированным Западным берегом.
«С начала этого года, а точнее с марта, мы начали принимать паломников и туристов со всего мира», — сказала министр туризма Палестины Рула Маая.
«На данный момент мы приняли около 700 000 туристов со всего мира», — сказала она.
Латинский патриарх Пьербаттиста Пиццабалла, главное римско-католическое духовенство Святой Земли, прибыл из Иерусалима и, как ожидается, отслужит мессу в полночь.
«Мы живем в очень сложных условиях», — сказал он. «Но рождественское послание — это послание мира».
«Можно что-то изменить», — добавил он. «Мы будем очень четко понимать, что нам нужно делать и что мы должны сказать, чтобы сохранить важность единства и примирения между всеми».
Пиццабалла прошел по площади Яслей, помахав рукой профессионалам, прежде чем направиться к церкви Рождества Христова, построенной на том месте, где, как верят христиане, родился Иисус.
Реальность того дня была видна на площади Яслей, где на плакатах красовались портреты палестинского политического заключенного Насера Абу Хамида. Хамид умер от рака на прошлой неделе в израильском заключении, проведя почти 20 лет за решеткой, несмотря на многократные призывы к его освобождению и обвинения в халатности израильских врачей после того, как более года назад ему поставили диагноз с опозданием.
Тем временем паломники глубоко молились в церкви Рождества Христова, в то время как другие делали селфи в красно-белых шапках Санта-Клауса за несколько часов до традиционной полуночной мессы и пожелания мира.
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