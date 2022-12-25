Рождество возвращается в Вифлеем через два года после сдерживания вируса Короны | Новости оккупированного Западного берега

Благодаря гигантскому вечнозеленому дереву, разноцветным воздушным шарам на улицах и селфи в церкви Рождества Христова рождественский туризм вернулся в оккупированный город Вифлеем на Западном берегу после двух лет ограничений, связанных с коронавирусом.

Вифлеем, почитаемый в христианских традициях как место рождения Христа, ежегодно привлекает тысячи паломников и туристов на Рождество, и за последние два года из-за пандемии и ограничений на поездки иссяк денежный поток.

Теперь, когда ограничения сняты на оккупированных палестинских территориях и в Израиле, где расположен ближайший международный аэропорт с выходом в Вифлеем, в городе на юге Западного берега царит праздничное настроение.

Скауты маршировали с волынками, а тысячи зрителей выстроились вдоль улиц с воздушными шарами и сладкой ватой.

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла поприветствовал верующих по прибытии в город перед тем, как возглавить ежегодную рождественскую процессию в церкви Рождества Христова.

«Рождество — это праздник города, и мы потратили много времени и сил на подготовку к нему», — сказала AFP мэр Вифлеема Ханна Ханания.

Он добавил: «Мы хотели международного участия, поэтому мы организовали песни и шоу для детей с певцами из Франции, Южной Африки и Мальты».

Нида Ибрагим из «Аль-Джазиры» сказала из Вифлеема, что палестинцы с нетерпением ждут Рождества без каких-либо ограничений из-за коронавируса.

Но, добавил он, это также был год, «омраченный убытками».

«Здесь, на оккупированном Западном берегу, была большая напряженность — более 230 палестинцев были убиты израильскими войсками», — сказала она, имея в виду убитых на Западном берегу и в осажденном секторе Газа.

«Тот факт, что палестинцы чувствуют, что у них нет никакой надежды на лучшую жизнь после прекращения израильской оккупации… влияет на празднование», — сказал Ибрагим.

очень сложные задачи

Тем временем туристы толпятся на улицах, в магазинах и каменных зданиях этого палестинского города, где бок о бок живут христиане и мусульмане.

«Было здорово быть здесь», — сказал Пол Виттенбергер, 40-летний американец из Мичигана, который гостил у своего отца и братьев.

«Мы пробыли здесь три дня, и погода была хорошая, и нам повезло, что мы спаслись от шторма», охватившего Соединенные Штаты в эти выходные, — сказал он.

Майкл Эль Сириани, владелец гончарной и фарфоровой мастерской, был рад видеть, как туристы возвращаются в город после трудных двух лет, когда местные отели опустели.

«Сейчас все намного лучше после пандемии коронавируса», — сказал он. «Кроме того, в городе снова начинают ночевать туристы».

Хотя их число не достигло допандемического уровня, возвращение туристов заметно подняло моральный дух в Вифлееме.

Настроения Сириани были подтверждены Палестинской автономией, которая управляет оккупированным Западным берегом.

«С начала этого года, а точнее с марта, мы начали принимать паломников и туристов со всего мира», — сказала министр туризма Палестины Рула Маая.

«На данный момент мы приняли около 700 000 туристов со всего мира», — сказала она.

Латинский патриарх Пьербаттиста Пиццабалла, главное римско-католическое духовенство Святой Земли, прибыл из Иерусалима и, как ожидается, отслужит мессу в полночь.

«Мы живем в очень сложных условиях», — сказал он. «Но рождественское послание — это послание мира».

«Можно что-то изменить», — добавил он. «Мы будем очень четко понимать, что нам нужно делать и что мы должны сказать, чтобы сохранить важность единства и примирения между всеми».

Пиццабалла прошел по площади Яслей, помахав рукой профессионалам, прежде чем направиться к церкви Рождества Христова, построенной на том месте, где, как верят христиане, родился Иисус.

Реальность того дня была видна на площади Яслей, где на плакатах красовались портреты палестинского политического заключенного Насера ​​Абу Хамида. Хамид умер от рака на прошлой неделе в израильском заключении, проведя почти 20 лет за решеткой, несмотря на многократные призывы к его освобождению и обвинения в халатности израильских врачей после того, как более года назад ему поставили диагноз с опозданием.

Тем временем паломники глубоко молились в церкви Рождества Христова, в то время как другие делали селфи в красно-белых шапках Санта-Клауса за несколько часов до традиционной полуночной мессы и пожелания мира.