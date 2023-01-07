Рождество в картинках, вечера пиццы и польские фургоны: обратная сторона жизни в осажденной Украине | Новости мира

Подростком киевлянка Оксана Кошель иногда зачитывалась воспоминаниями соотечественников, живущих полной жизнью в условиях войны.

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«Я была очень удивлена, прочитав обо всем, что делали эти ребята», — объясняет она в последнем выпуске подкаста Sky News Ukraine War Diaries.

«Как ты можешь быть в кофейне или ресторане? Это война… и ты сейчас такой: «О, ладно, вот как они это сделали! Ну, жизнь продолжается. К тому же жизнь сейчас. Я стараюсь напоминать о себе каждый день».

Касательно Заявления России о временном прекращении огняКиев, столица Украины, остается городом, где повседневная жизнь продиктована угрозами авиаударов и отключений электроэнергии в попытке нормировать энергию.

По данным украинских властей, месяцы ракетных ударов по энергетической инфраструктуре страны привели к сокращению национального энергоснабжения более чем на 40%.

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В последние недели и месяцы Киев становится все более мишенью. Но городские предприятия — в данном случае развлекательные — продолжают находить способы успокоить горожан.

По словам г-жи Кушель, некоторые театры были переведены под землю с использованием взрывобезопасной инфраструктуры, и это позволяет им продолжать ставить спектакли.

«Я думаю, вы будете удивлены, узнав, что все еще происходит», — говорит Кушил, которая на этой неделе заказала комедийный вечер, чтобы отпраздновать день рождения своего мужа и коллеги по дневнику Шивы.

«Вы можете пойти в кино, посмотреть мюзикл или спектакль, и люди пытаются понять, как найти места под землей…»

Еженедельный подкаст Ukraine War Diaries от создателей отмеченного наградами StoryCast Sky News рассказывает о тех, кто находится на новой линии фронта в Европе, и о тех, кто бежал от нее.

Продюсер: Роберт Малхерн

Цифровой мерчандайзинг и дополнительное письмо: Дэвид Чипакупаку