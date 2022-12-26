Рождество в Украине: страна с нетерпением ждет возможности блеснуть своей «неукротимой елкой» в год войны с Россией

Киев, Украина — Всего год назад на Софийской площади в Киеве стояла большая рождественская елка и тысячи огней, усеивающих площадь. В эти последние дни 2022 года, посреди войны, опустошающей страну уже 10 месяцев, там стоит более скромное дерево, его сине-желтые огни едва разбивают мрак площади, затемненной не чем иным, как светом фар. автомобилей.

В последние месяцы Россия нацелилась на свою энергетическую инфраструктуру, стремясь отключить электричество и отопление для украинцев по мере приближения суровой зимы. И хотя украинское правительство пытается действовать как можно быстрее, восстановить власть каждому человеку в стране, включая более 3 миллионов жителей столицы, практически невозможно.

Бывают дни, когда на улицах центра Киева светло, но власти ввели некоторые ограничения и планируют отключения электроэнергии, а значит, традиционно гламурного города в рождественский сезон не бывает.

Но даже в эти мрачные моменты некоторые люди решили проявить свою решимость и приберечь все, что можно, для этих праздников — как рождественская елка, она все еще гордо стоит, даже если в ней нет яркости последних лет.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об установке новогодней елки, заявив, что она будет называться «Неукротимая елка».

«Мы решили не позволить России украсть рождественские и новогодние праздники у наших детей», — сказал он. Он добавил, что такое название было «потому что нас, украинцев, не сломить».

Непобедимое дерево открылось 19 декабря, в тот же день, когда Россия атаковала Киев беспилотниками, повредив только электростанцию, которая не вызвала отключения электроэнергии в городе.

В отличие от прошлых лет, когда Софийская площадь была наполнена музыкой и ликующими людьми вместе с десятками тысяч фонарей, теперь единственным шумом на площади является звук генератора, зажигающего огни 12-метрового дерева. . Тем более, что это не Вифлеемская звезда, а трезубец, символ Украины.

Напротив, в оккупированном Россией городе Луганске была установлена ​​большая рождественская елка, и в пятницу вечером люди вышли, чтобы погреться в ее ярких огнях и посмотреть на представление, в том числе на танцоров, одетых в цвета российского флага.

Прежде чем киевское правительство приняло решение об установке елки, велись споры о том, уместно ли это в год, принесший столько трагедий и ужасов. Подобные обсуждения происходили по всей стране, и в некоторых районах решили не выращивать деревья.

Но сейчас некоторым эта инициатива нравится.

«Мы благодарны за то, что можем увидеть хоть что-то в такие времена», — сказал 56-летний Оле Скаконе во время открытия дерева в понедельник.

Он рассказал, что каждое 19 декабря, в день рождения его жены, они ездили смотреть елку в южный город Херсон, недалеко от своего дома. Не в этом году, потому что их дом, на левом берегу Днепра, был занят русскими войсками, и в августе им пришлось бежать в Киев.

Но, несмотря на их печаль, Скакон сказал, что хочет сохранить традицию посещения рождественской елки.

«В моем доме сейчас живет 20 русских, они пытали людей, они пытали моего сына. Но мы пришли сюда, чтобы немного порадоваться, увидеть людей, отпраздновать», — рассказала 57-летняя Лариса Скакун.

Еще один город, который тоже решил установить елку, — это Харьков, второй по величине город Украины, который уже несколько месяцев находится на окраине линии фронта и постоянно подвергается обстрелам российских ракет. Там его поставили не на площади, а внутри центральной станции метро.

Но некоторым украинцам сложно что-то праздновать в это Рождество.

27-летняя Анна Головина пришла на Софийскую площадь, чтобы увидеть елку, но сказала, что все еще думает о своем родном городе в Луганской области, оккупированном российскими войсками с 2014 года.

«Мне грустно. Я чувствую боль. Мне совсем не хочется праздника», — сказала она. «Моя семья в Киеве, но мой родной город оккупирован уже восьмой год».