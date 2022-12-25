Рождество в Украине: страна с нетерпением ждет возможности блеснуть своей «неукротимой елкой» в год войны с Россией

Киев, Украина — Всего год назад на Софийской площади в Киеве стояла большая рождественская елка и тысячи огней, усеивающих площадь. В эти последние дни 2022 года, посреди войны, опустошающей страну уже 10 месяцев, там стоит более скромное дерево, его сине-желтые огни едва разбивают мрак площади, затемненной не чем иным, как светом фар. автомобилей.

В последние месяцы Россия нацелилась на свою энергетическую инфраструктуру, стремясь отключить электричество и отопление для украинцев по мере приближения суровой зимы. И хотя украинское правительство пытается действовать как можно быстрее, восстановить власть каждому человеку в стране, включая более 3 миллионов жителей столицы, практически невозможно.

Бывают дни, когда на улицах центра Киева светло, но власти ввели некоторые ограничения и планируют отключения электроэнергии, а значит, традиционно гламурного города в рождественский сезон не бывает.

Но даже в эти мрачные моменты некоторые люди решили проявить свою решимость и приберечь все, что можно, для этих праздников — как рождественская елка, она все еще гордо стоит, даже если в ней нет яркости последних лет.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об установке новогодней елки, заявив, что она будет называться «Неукротимая елка».

«Мы решили не позволить России украсть рождественские и новогодние праздники у наших детей», — сказал он. Он добавил, что такое название было «потому что нас, украинцев, не сломить».

Непобедимое дерево открылось 19 декабря, в тот же день, когда Россия атаковала Киев беспилотниками, повредив только электростанцию, которая не вызвала отключения электроэнергии в городе.

В отличие от прошлых лет, когда Софийская площадь была наполнена музыкой и ликующими людьми вместе с десятками тысяч фонарей, теперь единственным шумом на площади является звук генератора, зажигающего огни 12-метрового дерева. . Тем более, что это не Вифлеемская звезда, а трезубец, символ Украины.

Напротив, в оккупированном Россией городе Луганске была установлена ​​большая рождественская елка, и в пятницу вечером люди вышли, чтобы погреться в ее ярких огнях и посмотреть на представление, в том числе на танцоров, одетых в цвета российского флага.

Прежде чем киевское правительство приняло решение об установке елки, велись споры о том, уместно ли это в год, принесший столько трагедий и ужасов. Подобные обсуждения проходили по всей стране, и в некоторых районах решили не выращивать деревья.

Но сейчас некоторым эта инициатива нравится.

«Мы благодарны за то, что можем увидеть хоть что-то в такие времена», — сказал 56-летний Оле Скаконе во время открытия дерева в понедельник.

Он рассказал, что каждое 19 декабря, в день рождения его жены, они ездили смотреть елку в южный город Херсон, недалеко от своего дома. Не в этом году, потому что их дом, на левом берегу Днепра, был занят русскими войсками, и в августе им пришлось бежать в Киев.

Но, несмотря на их горе, Скакон сказал, что они хотят сохранить традицию посещения рождественской елки.

«Сейчас в моем доме живут 20 русских, они пытали людей и пытали моего сына. Но мы пришли сюда, чтобы немного развеселиться, увидеть людей, отпраздновать», — рассказала 57-летняя Лариса Скакун.

Еще один город, который тоже решил установить елку, — это Харьков, второй по величине город Украины, который уже несколько месяцев находится на окраине линии фронта и постоянно подвергается обстрелам российских ракет. Там его поставили не на площади, а внутри главной станции метро.

Но некоторым украинцам сложно что-то праздновать в это Рождество.

27-летняя Анна Головина пришла на Софийскую площадь, чтобы увидеть елку, но сказала, что все еще думает о своем родном городе в Луганской области, оккупированном российскими войсками с 2014 года.

«Мне грустно. Я чувствую боль. Мне совсем не хочется праздника», — сказала она. «Моя семья в Киеве, но мой родной город оккупирован уже восьмой год».