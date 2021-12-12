Розмари Лафлин / Голоса | Foo Dogs из Аллертон-парка | комментарий гостя

Allerton Foo Dogs! Я давно не думал о них.

В недавней статье в News-Gazette было объявлено, что они получили, наряду с особняком и садами Аллертона, подарок в размере 1 миллиона долларов от Дэйва и Дебры Ратье.

Это мое любимое произведение искусства в Аллертоне, за которым следят китайские музыканты возле Затонувшего сада.

Роберт Аллертон купил The Fu Dogs в 1932 году для своей коллекции статуй, разбросанных по парку площадью 1500 акров, который окружает его дом. Их 22 выстроились вдоль аллеи, длинной узкой аллеи возле главного входа в замок.

Собаки Фу — легендарные собаки-львы в азиатском искусстве, которых можно встретить на кладбищах, в храмах, в магазинах и в домах. Он был воспитан в буддийских традициях для защиты от злых духов. Вариации создаются в человеке: висячие уши, завитые хвосты, роскошные брови, взъерошенные рты, огромные сферические глаза.

Техническое руководство Аллертона четко описывает состав 22 Собак Фу как «керамику сказочного цвета, лазурит и синий».

В статье News-Gazette о новом большом подарке Дэйв Ратье рассказал истории своего отца о богатстве, которое Аллертон укоренил на скотных дворах Чикаго, и о последующих визитах Рати в поместье Аллертон. Это тревожило мои воспоминания, особенно одну. Я более чем улыбаюсь. Я смеялся.

В течение многих лет я преподавал английский язык в Uni High в Урбане. Русский был одним из предлагаемых в то время иностранных языков. В середине 1990-х у школы была программа обмена с Санкт-Петербургской политехнической академией. Два учителя сопровождали четырех студентов каждые два года во время двухнедельного пребывания в принимающей семье.

Естественно, что один из русских учителей, пришедших в университет, был учителем английского языка. Его звали Владимир. Я отвел его в Аллертон-парк в субботу днем ​​во время перерыва между школьными экскурсиями, спортивными, социальными и культурными мероприятиями.

Я подумал, что ему будет интересно увидеть сад в европейском стиле вокруг английского загородного дома посреди кукурузных и соевых полей Иллинойса. И вот мы вышли.

Однако Владимиру больше было интересно выразить свои литературные познания. Он терпеливо выслушал информацию о моем туре, а затем подробно рассказал о своей любви. Он неумолимо рассказывал мне и выявлял что-либо об Антоне Чехове или Иване Бунине, русских прозаиках девятнадцатого и двадцатого веков.

Остановив машину, Владимир поехал по ближайшей дороге к сторожевой вышке, где стоит на якоре Fo-Dog. Владимир посмотрел искренне.

Мимо них мы продолжили путь к живописному золотому озеру. Владимир как будто подумал, что это лекционный зал. Он зажег ароматную русскую сигарету и объяснил свои мысли.

Вдруг я услышал громкий лай и гневный рев. Я продолжаю. Что это могло значить? Кому-то нужна была помощь? Я сделал знак Владимиру и поспешил по тропинке. Мое сердце бешено колотится. Кто-то убил?

Владимир пошел за мной, но продолжал читать лекции — половина из них теперь на русском, половина на английском. Он остановился, просто чтобы затянуться сигаретой.

В allée красивая колли, похожая на ласси, безумно металась вверх и вниз. Что касается породы, она пыталась обойти 22 собак Foo! В отличие от овец, они не двигались с места. Они сохранили свое агрессивное ворчливое лицо и устрашающую позу.

Что еще хуже, хозяин собаки катался по земле от смеха. Он не собирался звать бедную собаку.

Сегодня эту драму можно снять на телефон зрителя. Он станет вирусным. Но в 90-е хозяину окончательно приедается, собака устала, а русского раздражает его отвлечение. Мне тоже хватило. Мы продолжили обычный тур по Аллертону.

После того, как русские уехали, я подумал, найдется ли где-нибудь в отчетах Владимира о его визите в Америку рассказ о колли, пасущем искусственных собак. Я сомневаюсь.

Через некоторое время я провел эксперимент. Я взял свою собаку, немецкую овчарку, на собачью аллею Фу. Мы ходили туда-сюда. Я нервничаю прямо сейчас, потому что он хочет привлечь синих угрожающих персонажей, чтобы они делали свое дело.

Но Макс совершенно не обращал на них внимания. И согласно его родословной, он просто хотел нюхать каждый куст и каждую травинку.

Когда я взглянул на собак Фу, их керамическое рычание, казалось, превратилось в игривые улыбки: «Вот и мы, упрямые правители Аллертон-парка!»