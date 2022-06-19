Рой Джонс-младший ответил на критику Владимиром Кличко российского вторжения в Украину



Воспроизвести видеоконтент



TMZSports.com

Рой Джонс мл. хлопать снова в Владимир Кличко — После того, как бывший двукратный чемпион Украины в супертяжелом весе поставил под сомнение «моральный компас» RJJ в связи с его близкими отношениями с Россией, боксер из Зала славы сказал, что не хочет, чтобы кто-то пострадал… русский или украинец.

И Джонс-младший объясняет, что… Если Владимир продолжит его оскорблять, они могут зайти в тупик и узнать о своих различиях.

«У меня есть люди по обе стороны забора. Я не хочу, чтобы никто не умирал. Никто не сражается так, потому что люди умирают на войне. стороны, — сказал Рой, — забор. Вы меня понимаете? С этой стороны у меня дети, с этой стороны люди. Я люблю обе стороны. Я не хочу, чтобы никто не умирал.

Конечно, дело не могло быть ближе к Владимиру … который находился на территории Украины на протяжении всего русского вторжения и был свидетелем почти бесконечных смертей и разрушений.

На самом деле брат Владимира Виталий Кличко Он мэр Киева… столицы (и самого густонаселенного города) Украины.

Во время введения в Зал славы В. Кличко в прошлые выходные ныне бессмертный боксер высказал несколько сильных слов в адрес Роя… который также был введен в должность в те же выходные.

«Есть один человек, по поводу которого у меня есть реальный вопрос. Один человек нарушил украинский закон, отправившись в оккупированный Крым через территорию России», — сказал Кличко.

«Итак, Рой, на чьей ты стороне? На стороне агрессора или на стороне защитника своего права на жизнь? Я уважаю тебя как бойца, но очень сомневаюсь в твоем моральном компасе». READ Пожар уничтожил несколько квартир в Долине фонтанов; 2 раненых и 20 перемещенных лиц - Регистр округа Ориндж

К вашему сведению, несколько лет назад Рой стал гражданином России (он до сих пор является гражданином США).

Но Рой говорит, что меньше всего он хочет видеть людей, гибнущих на войне.

«Если бы это зависело от меня, у нас бы даже войны не было. Вы понимаете, откуда я родом? Так что не пытайтесь поставить меня на место типа: «О, он доволен этим». Я знаю о нем достаточно, чтобы быть им довольным. Как вам сказать, я не знаю, что Россия неправа. Я не знаю, что Украина неправа. Я не знаю, кто, черт возьми, может быть прав или виноват. И мне все равно, потому что это не мое дело».

Джонс-младший продолжил… «Если бы я был президентом, сенатором или политиком, я был бы готов спорить с ним, но я не готов. покричите на меня, тогда мы сможем обсудить этот аргумент».

Неясно, достаточно ли ответа Джонса-младшего, чтобы успокоить Владимира. А если нет, похоже, Рой готов выйти на ринг.