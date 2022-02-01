Рок Ховард, Гис, Б. Дженет, Гато, Билли Кейн и Рюдзи Ямазаки объявлены персонажами DLC для The King of Fighters 15.

В этом году появятся еще 6 персонажей.
Основной список King of Fighters 15 технически состоит из 39 бойцов, за которых можно играть, но впереди еще много интересного.
SNK удивил всех сегодня вечером, объявив полные личности первых 6 персонажей DLC KOF15 за один раз, и там есть несколько настоящих бомбардировщиков.
Вместо того, чтобы делать тизеры и изменчивую рекламу, они только что выпустили трейлер, подтверждающий, что Team Garou и Team South Town снова в действии.
Команду Гару, конечно же, возглавляет столь востребованный Рок Ховард, который также ведет новый трейлер, показывая, что он по-прежнему использует многие приемы своего отца в «Терри и гусях», но он по-прежнему остается своим человеком.
Гато вернулся со своим третьим KOF, и впервые за 16 лет взрывной мастер боевых искусств снова получает шанс на большой сцене.
Между тем, Дженнет не беспокоится о том, чтобы сорвать туфли и ударить ими вас после шквала ударов, и ее платье теперь должным образом поднято якорями.
Хотя мы еще не смогли увидеть их в действии, SNK все еще демонстрирует несколько новых дизайнов, которые Гис Ховард, Билли Кейн и Рюдзи Ямазаки представят на столе в качестве второго раунда DLC для удара по KOF15.
Похоже, Ямадзаки решил достать из шкафа свое пушистое пальто Fatal Fury 3 и стряхнуть с него пыль, чтобы придать ему приятный оттенок при следующем появлении.
Оз также решает одеться, поскольку он собирается провести модную ночь в городе, сменив свой костюм для боевых искусств на черный костюм.
Билли также оценивает его до своего босса с настоящим костюмом впервые в реальном бою.
Team Garou будет первой, кто запустится в рамках Team Pass 1, начиная где-то в марте, а затем Team South Town в мае.
Это не все, чего фанаты должны ожидать в ближайшем будущем, поскольку SNK также сообщил, что Team Pass 2 выйдет этим летом с третьей командой DLC, за которой осенью 2022 года последует четвертая и последняя.
Вы можете ознакомиться с полной рекламой Team Pass 1 от KOF15 ниже.
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