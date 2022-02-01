Рок Ховард, Гис, Б. Дженет, Гато, Билли Кейн и Рюдзи Ямазаки объявлены персонажами DLC для The King of Fighters 15.

В этом году появятся еще 6 персонажей.

Основной список King of Fighters 15 технически состоит из 39 бойцов, за которых можно играть, но впереди еще много интересного.

SNK удивил всех сегодня вечером, объявив полные личности первых 6 персонажей DLC KOF15 за один раз, и там есть несколько настоящих бомбардировщиков.

Вместо того, чтобы делать тизеры и изменчивую рекламу, они только что выпустили трейлер, подтверждающий, что Team Garou и Team South Town снова в действии.

Команду Гару, конечно же, возглавляет столь востребованный Рок Ховард, который также ведет новый трейлер, показывая, что он по-прежнему использует многие приемы своего отца в «Терри и гусях», но он по-прежнему остается своим человеком.

Гато вернулся со своим третьим KOF, и впервые за 16 лет взрывной мастер боевых искусств снова получает шанс на большой сцене.

Между тем, Дженнет не беспокоится о том, чтобы сорвать туфли и ударить ими вас после шквала ударов, и ее платье теперь должным образом поднято якорями.



















Хотя мы еще не смогли увидеть их в действии, SNK все еще демонстрирует несколько новых дизайнов, которые Гис Ховард, Билли Кейн и Рюдзи Ямазаки представят на столе в качестве второго раунда DLC для удара по KOF15.

Похоже, Ямадзаки решил достать из шкафа свое пушистое пальто Fatal Fury 3 и стряхнуть с него пыль, чтобы придать ему приятный оттенок при следующем появлении.

Оз также решает одеться, поскольку он собирается провести модную ночь в городе, сменив свой костюм для боевых искусств на черный костюм.

Билли также оценивает его до своего босса с настоящим костюмом впервые в реальном бою.



















Team Garou будет первой, кто запустится в рамках Team Pass 1, начиная где-то в марте, а затем Team South Town в мае.

Это не все, чего фанаты должны ожидать в ближайшем будущем, поскольку SNK также сообщил, что Team Pass 2 выйдет этим летом с третьей командой DLC, за которой осенью 2022 года последует четвертая и последняя.

Вы можете ознакомиться с полной рекламой Team Pass 1 от KOF15 ниже.