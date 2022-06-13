Ролевая стратегия School Life Demonschool анонсирована для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

издатель Исбрид Игры и разработчик Некрософт Игры объявить сатанашкольная жизнь, РПГ Стратегия с подсказками от ПерсонажИ Шин Мегами Тенсейи итальянский ужастик Кино. будет запущен для приставка 5И Серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ компьютер Через готовить на пару И Зуд в 2023 году.

Вот обзор игры, через файл Steam .страница:

сатана Это новый стиль тактики РПГ где движение равно работа . Победите великих незнакомцев между мирами людей и демонов, таких как Фэй и ее неумелые товарищи, участвуя в студенческой жизни на таинственном острове.

Личности

фи — Последний ряд последней семьи охотников на демонов на планете Земля. Он любит бить, заботится обо всех.

— Последний ряд последней семьи охотников на демонов на планете Земля. Он любит бить, заботится обо всех. Дестин — Боксер насквозь. Хороший человек верит в вас за свой счет.

— Боксер насквозь. Хороший человек верит в вас за свой счет. Намко — Любительница фотографии, которая держит все в тугом узле в животе, пока не взорвется.

— Любительница фотографии, которая держит все в тугом узле в животе, пока не взорвется. Кнут Прагматичный медиа-энтузиаст, который всегда видит все углы. В эти дни стараюсь быть более позитивным.

Глобализм

Откройте для себя таинственный остров, который раскрывает свои секреты утром, днем ​​и ночью, день за днем, неделя за неделей, в классе колледжа. Планируйте расписание для своей команды, чтобы повышать свои навыки и приобретать новые способности. Находите новых коллег и укрепляйте их отношения в зависимости от того, за кем вы решите подписаться.