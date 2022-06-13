Ролевая стратегия School Life Demonschool анонсирована для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

издатель Исбрид Игры и разработчик Некрософт Игры объявить сатанашкольная жизнь, РПГ Стратегия с подсказками от ПерсонажИ Шин Мегами Тенсейи итальянский ужастик Кино. будет запущен для приставка 5И Серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ компьютер Через готовить на пару И Зуд в 2023 году.
Вот обзор игры, через файл Steam .страница:
Около
сатана Это новый стиль тактики РПГ где движение равно работа. Победите великих незнакомцев между мирами людей и демонов, таких как Фэй и ее неумелые товарищи, участвуя в студенческой жизни на таинственном острове.
Руководства по функциям
- тактика Воспроизведите любое действие на этапе планирования и создавайте комбо, чтобы расправиться с врагами.
- история — Легкая история ужасов, рассказанная через масштабные воплощения с множеством побочных квестов.
- программа — Планируйте школьное расписание, чтобы повышать уровень своих персонажей и развивать их навыки.
- дружба — 15 персонажей, с которыми можно построить отношения.
Основы боевой системы
- Контекстные единицы взаимодействуют со своим окружением. Враги будут поражены, объекты будут двигаться, или персонаж просто ворвется.
- Планируйте движения в свободное время и делайте их все сразу. Вы также можете перематывать действия на этапе планирования.
- Дружественные баффы и удаление врагов увеличивают наносимый урон. Обратите внимание на цифры повреждений!
- Комбинации наносят большой урон и производят уникальные стихийные атаки, которые вы можете использовать, чтобы использовать слабости противника.
Личности
- фи — Последний ряд последней семьи охотников на демонов на планете Земля. Он любит бить, заботится обо всех.
- Дестин — Боксер насквозь. Хороший человек верит в вас за свой счет.
- Намко — Любительница фотографии, которая держит все в тугом узле в животе, пока не взорвется.
- Кнут Прагматичный медиа-энтузиаст, который всегда видит все углы. В эти дни стараюсь быть более позитивным.
Глобализм
Откройте для себя таинственный остров, который раскрывает свои секреты утром, днем и ночью, день за днем, неделя за неделей, в классе колледжа. Планируйте расписание для своей команды, чтобы повышать свои навыки и приобретать новые способности. Находите новых коллег и укрепляйте их отношения в зависимости от того, за кем вы решите подписаться.
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