Роль пиратов в российском кино иссякает голливудские фильмы

Российские кинотеатры ответили на международные санкции из-за войны в Украине пиратством.

После того как 24 февраля президент России Владимир Путин развязал жестокую атаку на Украину — войну, которую он официально назвал «специальной военной операцией», — сотни крупных западных компаний, в том числе крупные голливудские, ушли с российского рынка.

Спустя более трех месяцев после начала войны появились сообщения о незаконных показах голливудских фильмов в российских кинотеатрах. В первоначальных сообщениях упоминались «Бэтмен», «Красный флаер», диснеевский мультфильм «Краснеет» и криминальный актер Майкл Бэй «Скорая помощь».

Согласно российской версии Esquire, «Бэтмена» показывали в кинотеатре WIP в Москве, а также в кинотеатре «Гринвич» в Урласе, Екатеринбурге и в региональных театрах на Дальнем Востоке России.

Согласно последним сообщениям, пиратские шоу стали более изощренными, чтобы избежать обнаружения: в кинотеатре во Владивостоке, на Дальнем Востоке России, показывали «Ежика Соника 2» и «Бэтмена» под разными русскоязычными названиями, согласно отчету. в новостном издании Online Life.ru. Эти названия отличаются от стандартных названий этих фильмов, но все же узнаваемы. Билеты, написанные от руки, были проданы зрителям.

Эти спектакли состоялись в мае, в то время, когда Канны сотрясали споры по поводу включения «Жены Чайковского» российского режиссера Кирилла Серебникова в официальный отбор. Хотя в этом году на набережной Круазет было значительно меньше россиян, понятно, что некоторые российские покупатели уже присутствовали.

Возрождение пиратства в России происходит после того, как эта практика была практически ликвидирована во время экономического коллапса, последовавшего за распадом Советского Союза в 1990-х годах. RAPO, поддерживаемая MPAA организация по борьбе с пиратством, в которой работают бывшие сотрудники службы безопасности, добилась больших успехов в борьбе с пиратством в начале 2000-х годов, преследуя нелегальных розничных продавцов и производителей дисков и кассет.

Хотя нынешняя практика еще не считается широко распространенной, она остается источником беспокойства среди дистрибьюторов и экспонентов в России.

Ни один из кинотеатров, упомянутых в сообщениях российских СМИ, не ответил на запросы о комментариях, но отраслевые аналитики говорят разнообразный Ситуация сложная.

Картина была сложной, потому что в некоторых кинотеатрах уже были DCP-копии «Бэтмена» от дистрибьюторов с предыдущими контрактами, сказал Олег Березин, управляющий студией показа фильма в России.

Он сказал, что решение крупных голливудских компаний отозвать свои фильмы из России в начале марта нанесло серьезный удар по российским кинотеатрам: по данным RACO, в апреле было закрыто более 300 кинотеатров, а не менее 50% еще работающих кинотеатров находятся под угрозой. закрытие. . вниз в течение следующих двух месяцев.

«После нескольких сложных из-за эпидемии лет перед дистрибьюторами и экспонентами вдруг встала еще одна проблема — как реагировать на ситуацию, когда быстро ввели санкции», — сказал Березин. разнообразный.

В тех местах, где лицензии уже были получены, экспоненты решили фактически перевести деньги на счета условного депонирования в ожидании возможных новых законов, которые сделают это законным в России. В других случаях пиратские шоу просто организовывались компаниями или частными лицами, арендовавшими кинотеатры, а владельцы, казалось, закрывали на это глаза.

Эти шоу позволяют театрам не сообщать о продажах билетов, что в действующей выставочной системе происходит автоматически. Организаторы специальных мероприятий также утверждали, что билеты продавались только для напитков и закусок, а шоу было бесплатным для посещения.

Хотя некоторые члены российского парламента выдвигали требования легализовать пиратство, более умеренные депутаты настаивали на юридическом признании форс-мажора и разрешении кинотеатрам показывать предварительно лицензированные фильмы и выплачивать причитающиеся сборы на условное депонирование.

Березин сказал, что проблема фильмов, которые еще не были лицензированы, является более сложной.

Березин добавил: «Главная коммерческая проблема, с которой сейчас сталкиваются экспоненты в России, — это низкая посещаемость — лишь 5% потенциальной аудитории из примерно 95 млн человек в возрасте от 10 до 70 лет, проживающих в мегаполисах, где есть кинотеатры, регулярно ходят в кино. еженедельно».

Еще одна проблема — поток фильмов, которые доходят до российских кинотеатров. Хотя Министерство культуры России оказывает мощную поддержку отечественным производителям, многие отдают предпочтение производству малобюджетных телефильмов. Однако, по словам Березина, чтобы пережить санкции, индустрии нужна более сильная поддержка российских фильмов, а не голливудских фильмов, которые в последние годы отдавали предпочтение большинству киносетей.

Березин, покинувший РАКО в знак протеста против вторжения России в Украину, отметил, что теперь любые кинотеатры, демонстрирующие пиратские копии голливудских и других фильмов, в будущем будут занесены в черный список.

До сих пор государственные органы в России ничего не сделали в отношении каких-либо предполагаемых хакерских проверок.

рассказал Павел Поникаровский, один из основателей РАКО, который до сих пор является членом организации разнообразный Хакерские проверки были «единичными инцидентами, вызванными отчаянным положением, в котором оказались многие наши коллеги».

Алексей Рязанцев, генеральный менеджер дистрибьютора «Каро Премьер», который до недавнего времени распространял в России продукцию Warner Brothers, предположил, что действия по легализации показов в условиях форс-мажора позволят российским кинотеатрам показывать голливудские фильмы.

«Голливудские фильмы составляют 80% кассовых сборов в России, — сказал он в недавнем интервью для подкаста. «Почему мы должны от этого отказываться? Технически может существовать альтернативная галерея голливудских фильмов.

Мы можем открыть счет в российском банке, и на этом счете будет аккумулироваться выручка от кинопоказа. если [rights holders] Взяв рубль, мы сможем оплатить его полностью, так как выставка будет продолжаться вполне законно, только без их согласия».

Однако Поникаровский сказал, что у этой схемы есть некоторые проблемы: «Это будет сложная модель, и мы пока не понимаем, как она может работать. Дистрибьюторы привыкли предоставлять нам профессиональное качество, [dubbed] Скопируйте фильм. Где теперь кинотеатры будут получать контент? Хотите скачать с торрент-трекеров? Качество будет очень плохим».

«Здесь много вопросительных знаков», — добавил Поникаровский в заключение.