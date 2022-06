Романтики могут снова влюбиться в новой JRPG Eternights

непристойный. Скриншот : Сай Студия / Котаку

Группа игр, которые были показаны прошлой ночью чехол для playstation играть W был очевиден для игроков из всех слоев общества, независимо от того, VR-вампир для любителей мамочекИ Фанаты роллер-дербиили же Бойцы, наконец перешедшие улицу в открытый мир. Тем не менее, путешествие одной игры, чтобы присоединиться к стеку игровой рекламы PlayStation, было столь же оживленным, как и ее глупая предпосылка. Эта игра продолжается вечность.

вечностьРазработанная Studio Sai, это японская ролевая игра в жанре hack and slash, действие которой происходит в постапокалиптическом мире, где таинственная инфекция превратила людей в бушующих монстров. Как видно из ее тизера, вечность В нем есть все, что делает JRPG отличной: у вас есть потрясающие герои с магическими способностями, подземелья, полные ловушек и головоломок, и доверенные члены группы, которых вы можете держать нажатой кнопку R2, чтобы держаться за руки, наблюдая за закатом — подождите (посмотрите странице в Steam) О, вечность Он также является симулятором свиданий. Али прав.

Да все верно. Бухта любви. бок о бок вечность Оживленный экшн в жанре JRPG, вы также будете сражаться за тех, кого любите, в свободное время, планируя и сближаясь с Мальчики и девочки на краю света. В конце концов, у вас есть две руки, которые, видимо, могут расти от нарезки; Почему бы не использовать его для борьбы за лекарство для человечества, а также Держите одного из пяти симпатичных выживших в вашей группе?

Помимо некоторых рисунков слегка пикантных визуальных новелл во время романтических сцен, вечность Он также содержит анимированные 2D-сцены, которые меняются в зависимости от девушки или парня, с которыми вы встречаетесь. Но время имеет решающее значение. Вы можете воспользоваться ими, углубляя свои отношения с друзьями, открывая новые навыки (прямо как в реальной жизни), собирая спасительные ресурсы или просто говоря «скучаю по мне с этой чушью», и Лирой Дженкинс начинает себя первым. подземелье вы видите. для каждого из них.

Если вы считаете, что японская ролевая игра, которая удваивается как фишка для свиданий, очень похожа на бизнес. Персонаж Стринг, ты будешь прав. На самом деле, после игры Персона 5И Персона 4 ЗолотаяИ Персона 3 ФЭСИ вечность Разработчик уволился с работы технического художника в Apple, чтобы продолжить работу над своей игрой..

Growing up playing games Final Fantasy VII, FFVIII, and FFX, Studio Sia founder Jae Hyun Yoo told Kotaku that the time spent building deep romantic connections with a small group of characters while dealing with the real-world time management of a calendar resonated with them the most.

“Creating those experiences [in Eternights] Я был [my] сказал Ю.

вечность В трейлере были показаны динамичные события, а также базовые бои, основанные на силе. Скриншот : Сай Студия / Котаку

У Йо отличное резюме. До прихода в Apple он работал инженером в Thatgamecompany и аниматором в области спецэффектов в Walt Disney Animation Studios. Чтобы дать вам представление о стрижке Ю, он переделал платье Эльзы в замороженный Магия ворот в нем Большой герой 6и разделенное разрушение Шугарленда в Крушение Ральф.

Первый клип, который увидел интернет вечность там было 2019 r / Сообщение субреддита Unity3D по лет. в то время, вечность Проект назывался Kafka и описывался как Персонаж Встречает Дьявол может заплакать. Jae опубликовал игру, в которой есть система календаря, управление временем и игровой процесс, основанный на отношениях, а ролевые игры заменены хаками и слэшерами.

Нестандартные вопросы о оснастке 3D-моделей и обмен вдохновляющими видео с Персонаж Режиссер сериала Кацура ХашиноДжей опубликовал серию обновлений в вечность. Эти обновления включают ПерсонажТрейлеры, вдохновленные персональным интроранняя анимация для трейлера Моя геройская академиявдохновляющий ударИ боевые выстрелы.

«Помню, моя мама беспокоилась о ней. [Eternights]сказал Ю. «Я думаю, что она чувствовала себя немного расслабленной вчера».

Не более чем ваше собственное аниме, вдохновленное великими людьми, которые были до вас. Кроме того, ваша первая игра показывается вместе с лайками Последняя фантазия XVI И резидент 4 новое издание очень ореховый.

Джей сказал в Сообщение в блоге PlayStation. «Как рассказчик, я всегда хотел смешать любовную историю с адреналиновым действием. Я хотел, чтобы у игроков была веская личная причина подталкивать их вперед в боевых столкновениях и чувствовать, что они борются не только за свое выживание. — они боролись за тех, кого любили».

вечность Готов нести факел Персонаж Как Прометей из Игр, который приносит в массы участников пожарных и романтических вечеринок. Я не могу дождаться, чтобы взять меня за руку и осмелюсь сказать, что похвастался некоторыми wyvus и ортосами — о, а также спасти мир, когда вечность выпускать.

навсегда Выход запланирован на начало 2023 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК.

Обновлено: 03.06.22, 17:30 по восточному времени: Этот пост был обновлен, чтобы включить ответы от разработчиков.