Роман Абрамович, владелец ФК Челси, принимает лидера Израиля, похвалил антисемитский акт

Во время редкого визита в «Челси» президент Израиля Исаак Герцог похвалил владельца клуба Романа Абрамовича за использование платформы лидеров Премьер-лиги для борьбы с антисемитизмом.

Небольшое мероприятие, на котором присутствовало около 50 человек, было первым разом, когда Абрамовича видели в Челси с 2018 года, когда он отозвал свое заявление на продление визы в Великобританию.

Российско-израильский бизнесмен приехал в Лондон как гражданин Израиля и в воскресенье утром провел около двух часов в лондонском Имперском военном музее, чтобы увидеть выставки Холокоста, которые он помог финансировать за счет пожертвований.

Абрамович с президентом Израиля Исааком Герцогом сегодня на «Стэмфорд Бридж». pic.twitter.com/djnpMeGRSF — Винс ™ (@Blue_Footy) 21 ноября 2021 г.

В начале своего визита в Лондон Херцог сказал, выступая перед публикой на стенде на стадионе Челси в западном Лондоне, что клуб является ярким примером того, как спорт и команды могут быть хорошей силой и формировать более терпимое команда. завтра.

Абрамович финансировал инициативу клуба «Скажи нет антисемитизму», направленную на устранение опасений по поводу ненависти к еврейскому народу.

«Культура и политика спорта иногда выявляют худшее в человечестве», — сказал Херцог, что мы неоднократно видели в антисемитских событиях, расизме, насилии на стадионах и за их пределами, а также в отказе спортсменов участвовать в соревнованиях или рукопожатии. Израильские аналоги.

Послеобеденный чай также был отмечен в честь пережившего Холокост Бена Хелфгота, который в понедельник в возрасте 92 лет отправился на Олимпиаду 1956 года в Мельбурне за Великобританию по тяжелой атлетике.

Президент «Челси» Брюс Бак особо выделил инициативу клуба «49 пламен», которая указывает на количество олимпийских медалистов, убитых во время Холокоста.

Абрамович может присутствовать на матче Лиги чемпионов «Челси» против «Ювентуса» во вторник, учитывая, что он находится в Лондоне, но ничего не объявлено. Его не видели в домашних матчах с тех пор, как в 2018 году возникли проблемы с визой в Великобританию. На рассмотрение заявления на продление визы уходило больше времени, чем обычно, и он был отозван.

Это произошло, когда Великобритания пообещала пересмотреть долгосрочные визы для богатых россиян после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери.

Британия обвиняет Россию в воздействии нервно-паралитического агента — утверждение, которое Москва категорически отрицает и не имеет отношения к Абрамовичу.

С тех пор Абрамович посещал матчи «Челси» за границей, в том числе победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» в Порту в мае. Он также поехал в Бостон в 2019 году, чтобы посмотреть, как Челси сыграет товарищеский матч против Новой Англии, чтобы собрать деньги на кампанию против антисемитизма.