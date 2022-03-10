Роман Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси» и российский олигарх, попал под санкции правительства Великобритании за разрыв отношений со спонсорами.

Роман Абрамович был выбран из числа семи российских арбитров, на которых Великобритания наложила свои санкции, ввергшие «Челси» в кризис. В конце одного из самых захватывающих дней в современной истории английского футбола «синие» обнаруживают:

Невозможно сменить владельца без новой лицензии от правительства Великобритании, что только наказывает за сделку, в которой Абрамович не получает ни копейки;

Приглашаются только владельцы абонементов и те, кто уже приобрел места;

Столкнувшись с перспективой выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов за закрытыми дверями;

Запрет на регистрацию новых игроков и подписание новых контрактов;

Компания изо всех сил пытается удержать спонсоров после того, как телекоммуникационный гигант Three попросил их удалить свою торговую марку.

Абрамович, Который официально выставил клуб West London на продажу в начале этого месяца. В связи с надвигающейся угрозой санкций ему запретили проводить любые операции с физическими и юридическими лицами в Великобритании. Он не может получить доступ к своему происхождению в стране, и ему не разрешено туда ездить.

55-летний мужчина последовательно отрицал какую-либо причастность к президенту России Владимиру Путину, но Минфин заявил, что он «связан с лицом, которое участвовало или участвовало в дестабилизации Украины и подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимость Украины. А именно, Владимир Путин, с которым у Абрамовича были тесные отношения с момента заключения контракта».

«Челси» получил специальную лицензию, по которой ему разрешено работать как футбольный клуб, но условия, налагаемые на него, обременительны. Правительство Великобритании заявило, что готово продать «Челси». Любая такая сделка потребует специального освобождения от правительства и новой лицензии. Ни одна из выручки от продажи не может пойти Абрамовичу, когда он находится под санкциями.

Ранее Абрамович заявлял, что не будет добиваться погашения причитающегося ему долга в размере 2 миллиардов долларов и что чистая выручка от продажи пойдет в фонд, который он создаст для помощи «всем жертвам войны в Украине». Это заведение придется заменить, а владельцу «Челси» придется доказать, что он не получил никаких денег ни от какой продажи, и полностью списать причитающиеся ему крупные суммы.

Были поданы первоначальные заявки, в том числе совместная заявка швейцарского бизнесмена Ханса-Георга Вайса и его американского коллеги Тодда Бюле, при этом несколько других сторон заявили о своих интересах.

Тем временем спонсоры «Челси» начали разрывать отношения с клубом, опасаясь репутационного ущерба, который может нанести их связь с ними. Три спонсора футболок приостановили сделку с «Челси» на 52,5 миллиона долларов, которая продлится до лета 2023 года, и потребовали, чтобы их брендинг был немедленно удален с одежды клуба и «Стэмфорд Бридж». CBS Sports понимает, что за несколько часов до начала матча оператор работал над удалением логотипа спонсора с футболок, которые команда Томаса Тухеля носила в матче Премьер-лиги против «Норвича» 10 марта.

Богатый представитель сказал: «В свете недавно объявленных правительством санкций мы попросили футбольный клуб «Челси» временно приостановить наше спонсорство клуба, в том числе удалить наш брендинг с футболок и вокруг поля до дальнейшего уведомления».

«Мы знаем, что это решение повлияет на многих болельщиков «Челси», которые с энтузиазмом следят за своей командой. Однако мы считаем, что, учитывая обстоятельства и действующие санкции правительства, это правильный поступок».

Партнер клуба Zapp также приостановил свою сделку с Blues, и партнер Hyundai Motor Company может стать следующим.

Представитель южнокорейского автопроизводителя сказал: «Hyundai стала одним из самых сильных партнеров в футболе за эти годы, и компания поддерживает спорт, чтобы он был силой добра. В настоящее время мы оцениваем ситуацию с ФК «Челси».

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В заявлении в ответ на санкции «Челси» сказал, что они будут обсуждать с правительством изменения в лицензировании, что, по их словам, позволит им работать более нормально, но также может открыть дверь для продажи: «Мы будем отказывать мужские и женские командные матчи. [Thursday] против «Норвича» и «Вест Хэма» соответственно и намерен вступить в переговоры с правительством Великобритании относительно объема лицензии», — говорится в сообщении «Челси».

«Это будет включать в себя получение разрешения на внесение поправок в лицензию, чтобы позволить клубу работать как можно более нормально. Мы также обратимся к правительству Великобритании за указаниями о влиянии этих мер на Фонд «Челси» и его важную работу в наших сообществах».

В то же время «Челси» не будет разрешено продавать билеты на свои матчи, а это означает, что присутствовать могут только владельцы абонементов, и они не смогут подписывать новые контракты или продлевать контракты для существующих игроков. Их неспособность продавать билеты до окончания периода лицензирования означает, что если они обыграют «Лилль» в 1/8 финала Лиги чемпионов, им, возможно, придется играть в четвертьфинале на выезде.

«Синие» также увидят, что их дорожные расходы ограничены чуть более 26 000 долларов (20 000 фунтов стерлингов) за игру, что является потенциально серьезной логистической головной болью для их обязательств в Лиге чемпионов, в то время как расходы на надзор и питание во время игр установлены на уровне около 650 000 долларов (500 000 фунтов стерлингов) за игру. матч. .

Лицензия «Российские правила» также предусматривает уплату комиссий, причитающихся в связи с договорами займа и передачи, заключенными до четверга (10 марта). На практике это означает, что клубы, которые все еще должны деньги «Челси» за прошлые сделки, имеют право преследовать их. Клуб может получать причитающиеся трансферные сборы, доходы от трансляций и сборы за выступления, такие как призовые деньги за участие в соревнованиях, но все эти средства будут предоставляться только для ведения повседневной деятельности.

В настоящее время срок действия этой лицензии истекает 31 мая, но «Министерство финансов может изменить, отозвать или приостановить действие этой лицензии в любое время».

Министр культуры Надин Дорис заявила: «Атака Путина на Украину продолжается, и мы каждый час наблюдаем новые уровни зла. Сегодня правительство объявило о новых санкциях против лиц, связанных с правительством России. В этот список входит Роман Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси». клуб.

«Нашим приоритетом является привлечение к ответственности тех, кто способствовал режиму Путина. Сегодняшние санкции явно имеют прямое влияние на «Челси» и их болельщиков. Мы много работали над тем, чтобы эти важные санкции не нанесли излишнего вреда клубу и национальной игре».

«Чтобы клуб мог продолжать конкурировать и работать, мы выдаем специальную лицензию, которая позволит выполнять назначения и зарплату существующему персоналу и владельцам билетов для посещения матчей, в то же время решительно лишая Абрамовича преимуществ владения клубом. Я знаю, что это вызывает некоторую неопределенность, но правительство будет работать с лигой и клубами. Продолжать играть в футбол, обеспечивая при этом введение санкций против тех, для кого они предназначены. Футбольные клубы являются культурным достоянием и основой нашего общества, и мы привержены их защите».

«Челси» отправится в «Норвич» в четверг вечером на матч Премьер-лиги и вернется на матч Лиги чемпионов на следующей неделе, где в среду вечером во Франции они сыграют с «Лиллем» в ответном матче 1/8 финала.на Парамаунт +). Их следующий матч будет дома против «Ньюкасла» в воскресенье, после чего они должны сыграть с «Брентфордом» 2 апреля. Пчелы не продали свои наделы за пределами земли — следующая партия билетов, которая должна поступить в продажу позже, 10 марта, сейчас не будет доступна. Его спасли, но она уже взяла на себя все это.

В заявлении Брентфорда говорится: «В свете последних новостей, касающихся «Челси», мы просим разъяснений у Премьер-лиги относительно того, что это означает для нашего распределения выездных билетов на матч на «Стэмфорд Бридж» в субботу, 2 апреля». «До 10 марта мы взяли на себя договорное обязательство забрать наши полные 3000 билетов на этот матч и сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить распределение всех наших билетов среди фанатов пчел».

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