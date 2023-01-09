Роман автора Северного Онтарио посвящен войне между Украиной и Россией.

Герой книги Майкла Келли — русская мать, которая едет в раздираемую войной Украину, чтобы воссоединиться со своим сыном-солдатом.

Его презентация в начале русско-украинской войны матерям пленных русских солдат послужила источником вдохновения для нового самоизданного романа автора Садбери Майкла Келли.

заявил украинский военный Российские военнопленные будут освобождены своим матерям, если женщины лично приезжали за ними в Киев.

Келли сказал, что разговаривал с другим местным писателем об этой новости в начале 2022 года, и «именно этот разговор породил идею» его нового романа.

Этот роман называется Нина, о вымышленной русской матери Нине, которой звонят и сообщают, что ее сына удерживают в Украине. Он может вернуться домой, но только при одном условии. Она должна вернуть его.

Уже потеряв мужа на войне в Сирии, Нина рискует, что это может быть жестокой мистификацией, и запрыгивает в свою машину, чтобы забрать сына.

Пережив раздираемую войной Украину, Нина наконец воссоединяется со своим сыном, но обнаруживает, что он влюбился в украинку. В конце концов, все трое вместе сбегают в Польшу.

Он сделал главной героиней русскую мать, чтобы показать, что есть люди любой национальности, которые просто хотят мира, сказал Келли, «эта семья сильнее национализма».

Разместил: Просмотр Келли Нина В июне Келли видит в нем один из первых опубликованных отчетов о российско-украинской войне, которая началась только в феврале этого года.

Он сказал, что сам не украинец по происхождению и не имеет ничего общего со страной, кроме того, что вырос с друзьями украинского происхождения здесь, в Садбери, и пережил некоторые их традиции, такие как православное Рождество.

Он сказал: «Я хотел написать о (войне) прежде всего потому, что она происходит прямо сейчас».

«№ 2, я хотел написать об этом, потому что хотел подчеркнуть тот факт, что, кроме страдающих манией величия, таких как Путин, я не думаю, что есть много людей, которые заинтересованы в этой войне, будь то русские или украинцы. ».

Келли сказал, что он начал писать в качестве хобби после ухода в 2010 году из Кембрийского колледжа, где он был профессором бизнеса, преподавая курсы по управлению проектами для корпоративного сектора.

его первый роман, Истекаетвращается вокруг планеты, испытывающей экологический стресс, и людей, которые путешествуют туда, чтобы помочь жителям Эксирея решить их экологические проблемы.

Келли сказала: «Самая большая проблема с книгой в том, что действие на самом деле не начинается до второй главы. Так что в ней есть своего рода медленное начало. Это основная критика, которую я слышу от людей, которые ее читают».

пока печатаю Истекает Келли сказал, что ему потребовалось десятилетие Нина примерно через месяц. «Нина У него были хорошие редакторы, которые понимали, что необходимо выпустить его вовремя, потому что это была подходящая тема», — сказал он.

Если вы заинтересованы в покупке Нина (Он доступен как в физическом, так и в цифровом формате) Вы можете сделать это через сайт Келлиили отправив электронное письмо по адресу [email protected]

Хайди Ульрихсен — заместитель редактора контента Sudbury.com. Они также охватывают образование и искусство.