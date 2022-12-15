Роман английского писателя Джорджа Оруэлла «1984» стал самым продаваемым электронным изданием в России. Действие романа происходит в воображаемом будущем, где тиранические правители отказывают гражданам во всех средствах, чтобы поддерживать их поддержку бессмысленных войн. Государственное информационное агентство ТАСС сообщило во вторник, что фильм «1984» стал самым популярным художественным скачиванием года в литрах. Российский интернет-магазин книг.

Как следует из названия, действие романа происходит в 1984 году в Океании, которой, согласно Британнике, полностью управляет правящая партия. Партия промыла гражданам мозги и заставила их не думать о подчинении своему лидеру, «Большому брату». Партия изобрела Новый язык речи, язык пропаганды, предназначенный для ограничения свободомыслия и продвижения своих доктрин.

В сообщении информационного агентства Reuters говорится, что книга Оруэлла «1984» была опубликована в 1949 году как предупреждение против тоталитаризма и была запрещена в Советском Союзе до 1988 года. Оруэлл сказал, что он использовал диктатуру Иосифа Сталина (бывшего премьер-министра Советского Союза), чтобы поклоняются фигуре Большого Брата, которого принуждает «полиция мыслей».Граждане к двоемыслию (принимая при этом инакомыслие) считают, что «война — это мир, а свобода — это рабство».

Но в отчете Reuters говорится, что некоторые люди видят современные отголоски в правлении президента России Владимира Путина, который устранил политическую оппозицию и критические СМИ от общества.

Война Путина против Украины, которую он называет «специальной военной операцией», которая скоро продлится одиннадцатый месяц, привела к принятию новых законов, согласно которым публикация любой информации о войне, противоречащей заявлениям правительства, является преступлением.

(По материалам агентств)