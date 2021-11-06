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Роналду забьет голы в 75 лет – Гвардиола

6 ноября, 2021
Boleslava Sokolova

Пеп Гвардиола сказал, что «Манчестер Сити» не сможет повторить победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 5: 0, когда они встретятся с красными дьяволами в субботу.

«Ливерпуль» одержал самую большую победу над «Юнайтед» в прошлом месяце благодаря хет-трику Мохамеда Салаха и голам Нани Кейта и Диого Джота.

Это также первый случай, когда «Юнайтед» потерял пять или более голов без забитых мячей с февраля 1955 года, когда они проиграли «Сити» 5: 0.

«Юнайтед» в последнее время добился хороших результатов в матчах с «Сити», не проиграв им в четырех встречах лиги – это их лучший результат с 2008 по 2011 год (шесть игр).

Между тем, четыре победы Оле Гуннара Сульшера в восьми встречах с Гвардиолой во всех соревнованиях – это лучший показатель побед для любого тренера, который встречался с каталонским тренером как минимум пять раз (50 процентов).

Ожидается, что Гвардиола будет действовать по той же системе 4-3-3, которую Ливерпуль использовал на «Олд Траффорд» две недели назад, но он не ожидает такого же результативного гола в матче с «Юнайтед», который с тех пор вернулся из трех игроков в один. защита. Четыре возвращаются.

«Мы не можем играть так, как они», – сказал он репортерам в пятницу. «У нас нет такого качества, чтобы играть, как у Ливерпуля». «Футбол – это не копирование и вставка.

«Юнайтед внес изменения, адаптировался в« Тоттенхэме »и преуспел, но в матче с« Аталантой »после травмы Рафаэля Варана они перешли на защитную четверку.

«Они добавили больше нападающих, потому что проигрывали. Я знаю, что стиль« Юнайтед »- это когда они проигрывают, они добавляют много нападающих, а когда они выигрывают, они добавляют защитников».

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Гвардиола, чья команда не забила в трех из своих 10 игр Премьер-лиги в этом сезоне, добавил: «Если вы хотите сделать то же, что и« Ливерпуль », Юрген Клопп должен приехать сюда, а затем позже. [Sadio] Может прийти Мане и может прийти Салах.

«Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль, потому что у нас разные игроки и разные способы игры. Я думаю, если вы увидите последние четыре, пять или шесть лет в Премьер-лиге, в играх, которые Ливерпуль играл с Сити, мы играем. иначе.

«Мы не будем делать то же самое, что и они. Это было бы неразумно. Мы попробуем свой стиль игры, потому что у нас совершенно другие игроки, качество – другое.

«Может быть, сейчас« Юнайтед »будет играть против« Ливерпуля »по-другому, я уверен в этом, и, возможно, результат, которого они достигли на« Олд Траффорд », не будет, потому что все учатся.

«Менеджер узнает из предыдущей игры, что сработало, а что нет, и пытается исправить это, поэтому мы не можем этого сделать, это нормально».

«Сити» потерпел неожиданное поражение 2: 0 дома от «Кристал Пэлас» в прошлый раз в Премьер-лиге, в результате чего они на пять очков отстают от лидера «Челси» на пять игр.

Действующий чемпион проиграл в трех из последних четырех матчей лиги с «Юнайтед», как и в предыдущих 16, и не забил в трех матчах подряд с ними.

Гвардиола признал важность положительного результата на вражеской территории на этот раз, если «Сити» хочет не потерять больше позиций в чемпионской гонке.

«Мы постараемся выиграть матч», – сказал он. «Мы пытаемся это сделать, а потом видим, что происходит.

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«Я не думаю о календаре, сколько очков впереди или позади нас. Мы знаем качество соперников, мы знаем, насколько силен наш соперник. Мы просто попробуем сыграть».

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