Ронни Скровалла и “Пеппа” Сиддхарта Роя Капура

Индиец А. Р. Рахман, Оскар, BAFTA, Золотой глобус и композитор Грэмми за фильм «Миллионер из трущоб» запишут музыку для предстоящего военного фильма «Пиппа» в сотрудничестве с двумя ведущими продюсерами Индии.

Продюсером фильма является RSVP, режиссеры Ронни Скровалла, Рой Капур, режиссер Сиддхарт Рой Капур и режиссер Раджа Кришна Менон («Воздушный транспорт»). В главных ролях Ишаан Хаттар («Подходящий мальчик»), Мрунал Тхакур («С любовью, Соня») и Прияншу Пайнюли («Мирзапур»).

«Пепа» основан на книге «Горящие чаффи», написанной Дином Балрамом Сингхом Мехтой. Хаттар будет играть роль бригадного генерала Мехты из 45-й кавалерийской танковой эскадрильи, воевавшей на Восточном фронте Индии во время индо-пакистанской войны 1971 года, которая привела к созданию Бангладеш.

Название фильма – дань уважения российскому плавающему танку ПТ-76, известному как «Пиппа», который занимает видное место в фильме.

Это будет первый болливудский фильм композитора с 2020 года «Дил Бишара» с покойной Сюзант Сингх Раджпут. У него есть несколько предстоящих проектов, включая “99 Songs”, “Le Musk”, “Ponniyin Selvan” и “Aadu Jeevitham”.

История «Пиппы» имеет очень человеческую связь. «Это касается каждой семьи, и я немедленно связался с ним», – сказал Рахман. «Я с нетерпением жду работы с Раджей Кришной Меноном, Ронни Скровалой и Сиддхартхом Роем Капуром».

Скровалла и Капур ранее были президентами Disney India. Рахман сотрудничал с ними в прошлом над знаковыми альбомами для многих из их бывших диснеевских фильмов UTV Motion Pictures, включая «Swades», «Rang De Basanti», «Jodhaa Akbar» и «Delhi-6».

«Патриотическая и вдохновляющая музыка была сильной стороной А.Р. Рахмана с самого начала его знаменитой карьеры», – сказал Скровалла. «Мы рады приветствовать Маэстро в команде Пиппы. Сотрудничество с ним всегда приводило к созданию отличных альбомов, и я склонен думать, что его музыка станет сердцем нашего фильма».

Рой Капур сказал: «Что определяет музыку А.Р. Рахмана, так это то, что она привносит такую ​​глубину и чувство в повествование, всегда возвышая персонажей и повествование».

В настоящее время фильмы Роя Капура содержат сериал, адаптированный из фильма «Анархия», основанного на книге Уильяма Дэлримпла о колониализме.

Текущие проекты RSVP включают научно-фантастический эпос «Ашваттхама», романс «Ситара» и серию из книги Доминика Лапьера и Хавьера Моро «Пять прошедших полуноч в Бхопале: эпическая история самой серьезной промышленной катастрофы в мире».

«Пиппа» выйдет на экраны в конце 2021 года.