Рон Ховард и Брайан Грейзерс приближаются к продаже Imagine Entertainment — WSJ — Крайний срок

The Wall Street Journal сообщает, что Imagine Entertainment, компания по производству фильмов и телепередач, основанная Роном Ховардом и Брайаном Грейзером, ведет переговоры о продаже ее лондонской инвестиционной фирме.

В отчете цитируются «люди, осведомленные» в этом вопросе, и утверждается, что Centricus, Лондон, может заплатить от 600 до 800 миллионов долларов за более чем 70 процентов акций компании.

Среди заинтересованных сторон в то время были неназванный ближневосточный суверенный фонд благосостояния, а также международные банки и местная частная инвестиционная компания. Отзыв победителя Оскара прекрасный ум Сообщается, что производственная компания стоит к северу от 800 миллионов долларов.

Imagine Canopy состоит из независимой нью-йоркской производственной группы Jax Media (Эмили в Париже, Русская кукла, Младшая, Широкий город), которая является контрольным пакетом акций Jigsaw Productions Алекса Гибни, мощного документального подразделения, которое включает в себя такие названия, как NatGeo’s Восстановление небес Режиссер Рон Ховард, Sony Pictures Classics Юля, град Кто ты, Чарли Браун?

Библиотека Imagine включает канон Говарда с такими названиями, как Назад Проект И Аполлон 13, Но и сериалы вроде 24, задержка в развитии, огни ночной пятницы И империя. Ховард также собирается снять свой первый полнометражный анимационный фильм для Paramount. Рог дерева сжимается. Есть также сериал, основанный на романе Говарда. ива В работах Disney+. Далее следует название Netflix, Эндрю Гарфилд. Тик, тик… Бум! От Лин-Мануэля Миранды.

Есть также Imagine Impact, инкубаторная лаборатория производственной компании для дизайна, способ ускорить разработку сценария, устранив предвзятость в процессе подачи.