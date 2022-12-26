Росатом ожидает роста экспорта в 2022 году на 15% — отчет

26 декабря (Рейтер) — Росатом ожидает, что его экспорт вырастет на 15% в 2022 году, в то время как его портфель зарубежных заказов остается стабильным на уровне $200 млрд, сообщил российской газете «Известия» генеральный директор Российской корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев.

«[Exports will grow] примерно на 15%. «Надо понимать, что это далеко не предел», — цитируют Лихачева «Известия» в комментарии, опубликованном утром в понедельник.

По словам Лихачева, рост связан, в том числе, с уже выполненными контрактами, поставками топлива и продуктов обогащения урана, а также конверсионными услугами. Он добавил, что проект также включает строительство 23 атомных энергоблоков в рамках проектов в двенадцати странах.

С момента вторжения России в Украину 10 месяцев назад Росатом избегал западных санкций, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты рассматривали их в начале этого года.

«Даже в таких условиях наш портфель зарубежных заказов на ближайшие 10 лет стабилен на уровне $200 млрд», — сказал Лихачев. «В этом году мы преодолеем важный психологический барьер в поставках нашей продукции за границу на 10 миллиардов долларов».

«Росатом» ведет переговоры с Международным агентством по атомной энергии о создании безопасной зоны вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, контролируемой Россией, которую российские войска захватили в марте.

В августе «Росатом» и ее финский партнер Fennovoima подали друг другу иски о возмещении ущерба на миллиарды долларов в связи с решением Fennovoima отменить запланированную атомную электростанцию ​​в Финляндии.

Консорциум Fennovoima, в котором российская государственная компания «Росатом» владеет миноритарным пакетом акций в размере 34%, в мае расторгла контракт с «Росатомом» на строительство атомной электростанции на мысе Ханхикви на северо-западе Финляндии, сославшись на задержки, а затем возросшие риски, связанные с войной. на Украине.

Ранее в декабре Росатом заявил, что Совет по рассмотрению споров (DRB), арбитражный орган, занимающийся урегулированием споров по международным контрактам, признал прекращение финской работы «незаконным».

Fennovoima сообщила на своем веб-сайте 15 декабря, что рекомендация совета директоров не является ни окончательной, ни обязательной, и что консорциум направил совету уведомление о «недовольстве».

Освещение в прессе в Мельбурне Лидией Келли; Под редакцией Мураликумара Анантарамана

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