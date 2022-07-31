Росатом подписал новый контракт на строительство турецкой АЭС

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СТАМБУЛ (Рейтер) — Росатом сообщил в субботу, что заключил с TSM Energy контракт на выполнение оставшихся строительных работ на атомной электростанции стоимостью 20 миллиардов долларов, которую она строит в Аккую на юге Турции.
Akkuyu Nukleer, дочерняя компания Росатома, которая строит четыре реактора на площадке в Средиземном море, заявила, что подписала контракт на проектирование, поставку и строительство с TSM после расторжения соглашения с турецкой IC Ictas.
По данным Торгового реестра Турции, TSM принадлежит трем российским компаниям.
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«Все работы по существующим субподрядам будут переданы TSM… Аналогичные новые договоры будут подписаны между TSM и субподрядчиками», — говорится в заявлении Аккуйо Ноклера, не поясняющего, почему соглашение с IC Ictas было расторгнуто.
Она сказала, что контракт с TSM обеспечит выполнение работ в заранее согласованные сроки и своевременную оплату труда работников.
Турецкое правительство намерено ввести в эксплуатацию первый реактор станции общей мощностью 4800 мегаватт до всеобщих выборов в следующем году.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее предположил, что Турция может сотрудничать с Россией в строительстве еще двух электростанций.
Ожидается, что станция будет производить до 10% электроэнергии страны после того, как все четыре реактора будут введены в эксплуатацию.
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(Отчетность Цезаря Цезаря) Написание Изжи Эркойон Редактирование Хелен Поппер
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