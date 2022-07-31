Росатом подписал новый контракт на строительство турецкой АЭС

Вид на табличку с логотипом российского атомного агентства «Росатом» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 16 июня 2022 года. REUTERS/Anton Vaganov

СТАМБУЛ (Рейтер) — Росатом сообщил в субботу, что заключил с TSM Energy контракт на выполнение оставшихся строительных работ на атомной электростанции стоимостью 20 миллиардов долларов, которую она строит в Аккую на юге Турции.

Akkuyu Nukleer, дочерняя компания Росатома, которая строит четыре реактора на площадке в Средиземном море, заявила, что подписала контракт на проектирование, поставку и строительство с TSM после расторжения соглашения с турецкой IC Ictas.

По данным Торгового реестра Турции, TSM принадлежит трем российским компаниям.

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«Все работы по существующим субподрядам будут переданы TSM… Аналогичные новые договоры будут подписаны между TSM и субподрядчиками», — говорится в заявлении Аккуйо Ноклера, не поясняющего, почему соглашение с IC Ictas было расторгнуто.

Она сказала, что контракт с TSM обеспечит выполнение работ в заранее согласованные сроки и своевременную оплату труда работников.

Турецкое правительство намерено ввести в эксплуатацию первый реактор станции общей мощностью 4800 мегаватт до всеобщих выборов в следующем году.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее предположил, что Турция может сотрудничать с Россией в строительстве еще двух электростанций.

Ожидается, что станция будет производить до 10% электроэнергии страны после того, как все четыре реактора будут введены в эксплуатацию.

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(Отчетность Цезаря Цезаря) Написание Изжи Эркойон Редактирование Хелен Поппер

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