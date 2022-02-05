Росгвардия может ввести экономические ограничения на YouTube – газета — Общество и культура

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский орган по надзору за телекоммуникациями рассматривает возможность введения экономических ограничений в отношении YouTube в связи с блокировкой им каналов российских СМИ, в том числе аккаунта RT auf Sendung, принадлежащего телеканалу RT. Известия daily — написал в пятницу со ссылкой на заявление наблюдательного органа.

По данным издания, надзорный орган может ввести экономические ограничения в отношении YouTube на основании закона, регулирующего интернет-деятельность иностранцев в России. В частности, YouTube может столкнуться с запретами на рекламу и результаты поиска, а также с ограничениями на платежи и денежные переводы.

16 декабря 2021 года телеканал RT сообщил, что YouTube заблокировал аккаунт своего нового немецкоязычного канала RT Deutsch в день его запуска. 17 декабря российская служба по надзору за телекоммуникациями потребовала от Google снять ограничения в отношении RT Deutsch на YouTube.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев зарубежных интернет-ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей с 1 января 2022 года открывать в стране дочерние компании и офисы. Компании соблюдают российское законодательство, в том числе возможность частично или полностью заблокировать платформу за нарушение закона.