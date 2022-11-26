Роскино организовал Фестиваль российского кино в Индии, который собрал 1300 зрителей.

Мумбаи (Махараштра) [India]26 (АНИ/ПНН): С 17 по 20 ноября в Мумбаи прошел Фестиваль российского кино, на котором индийской публике были показаны следующие популярные фильмы: «Сын богатого» Клима Шипенко, «Молодой человек» Александра Фомина (комедии), «Собака» Александра Домогарова-младшего. «Пальма» (семейное приключение), «Большой» Валерия Тодоровского (балет-драма), «Фиксики против Крабоботов» (анимационный полнометражный фильм). Фестиваль российского кино в Индии организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль посетили звезды индийской киноиндустрии, такие как режиссеры Баббар Субхаш (танцор диско, танцор, танцор) и Сумитра Сингх; актер Викас Шривастава, а также продюсеры и критики; Также присутствовали генеральный директор Expansion Ритеш Кумар и миссис India World 2022 Саргам Каушал, а также различные представители мира искусства и шоу-бизнеса.

Наибольшее количество зрителей собрали комедия «Сын богатого» об укрощении эгоистичного золотого мальчика и драма «Большой» о путешествии молодой девушки, чтобы стать балериной Большого театра. Режиссер Клим Шпенко («Сын богача»): «Думаю, индийских зрителей привлекает идея «из грязи в князи» и наоборот, потому что их кастовая система делает такие пути невозможными. В нашем фильме показана странная социальная мобильность: когда-то Грегор был избалованным золотым мальчиком, а на следующий день он бедный крестьянин. Перспектива такого превращения противоречит самой сути касты, которая необычна и поэтому привлекательна для индийских зрителей. И не только они!Еще Права на ремейк «Сына богатого» купили более семи стран, в том числе «Тот Китай», Мексика, Индия, Испания, Франция, Южная Корея и т. д. Вообще я считаю важным показывать современные российские фильмы в разных странах.

Во время Фестиваля российского кино в Мумбаи индийские кинематографисты выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией. Так, Баббар Субхаш обозначил свое желание снять еще один сиквел диско с участием российских актеров: «Все должно быть в стиле модерн. Первый фильм был снят 40 лет назад, однако новый фильм должен сохранить лихорадку танца и музыки. » Оригинальная атмосфера. Придется, конечно, обновить музыку, так как музыкальные стили сильно изменились со времен первого фильма. Придется ввести рэп, например. Мы хотим дать нашим зрителям попробовать что-то новое».

Отвечая на вопрос о заинтересованности российских режиссеров в копродукции, Клим Шпенко сказал: «Я никогда раньше не участвовал в многонациональных проектах, но хотел бы сделать эпический экшн-проект с российскими актерами Александром Петровым и Милошем. Бекович рядом со звездами индийского кино». Российский контент имеет огромный потенциал на индийском рынке. В поддержку этой идеи генеральный директор Expansion Ритеш Кумар сказал: «Российские фильмы, которые я видел, появились недавно и часто в хорошем смысле отличаются от традиционных западных фильмов тем, что они предлагают уникальную перспективу. фильмы должны быть более широко доступны «в Индии».

Из Индии Фестиваль российского кино отправился прямо в Дубай (ОАЭ), где 25-27 ноября были показаны российские фильмы. Фестиваль российского кино — это несколько дней показа российских фильмов за рубежом, организуемые РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 2020 года. Основная задача РФФ — познакомить зарубежную аудиторию с разнообразным современным российским контентом от от художественных фильмов различных жанров и сериалов до анимационных и документальных фильмов. В 2020-2022 годах фестиваль прошел в 28 странах мира, его посетили почти 6,5 млн зрителей. Формат RFF включает в себя как онлайн, так и оффлайн мероприятия.

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