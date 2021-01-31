Роскосмос выбрал четырех новых кандидатов, все мужчины, для подготовки космонавтов

29 января 2021 г.

Россия отобрала четырех новых кандидатов для начала подготовки космонавтов после полуторагодичного отбора.

Роскосмос, Российская Федеральная космическая корпорация, обнародовал результаты последнего приема на работу в четверг (28 января). Кампания, начавшаяся 3 июня 2019 года, завершилась в среду после задержки как минимум на месяц из-за пандемии коронавируса.

«Победителями стали Сергей Ертоганов, Александр Колябин, Сергей Тетериатников и Арутюн Киверян», – Роскосмос. Рекламируйте на своем сайте Четверг. «В ближайшее время они пройдут общий курс космической подготовки в течение следующих двух лет».

«Роскосмос поздравляет с прохождением отбора !!» – написало космическое агентство.

Ертужанов, 32 года, с отличием окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации в Ульяновске, Россия, по специальности инженер. 34-летний Коледжабин занимал пост заместителя командира истребительной эскадрильи после окончания Краснодарского высшего военного училища авиации.

32-летний Тетриатников окончил Военно-морской инженерный институт, работал водителем подводной лодки. 27-летний Кивирян получил диплом инженера по специальности «Ракетная техника» в Балтийском техническом университете «Военмех» в Санкт-Петербурге и работал инженером-испытателем в РКК «Энергия», основном подрядчике Роскосмоса по пилотируемым космическим кораблям.

Каллибин и Кивриан ранее подавали заявку на вступление в Отряд астронавтов, но пока их не приняли другие кандидаты.

Эти четыре человека были отобраны из первоначальной группы из 2229 претендентов, участвовавших в Открытом конкурсе Роскосмоса. Как минимум, кандидаты должны быть не старше 35 лет и иметь техническую степень, чтобы иметь право на участие.

Медицинские осмотры, оценки и собеседования сузили круг до 64 человек, в том числе 9 женщин, из 183, представивших необходимые документы.

Это второй за последние девять лет класс космонавтов Роскосмоса, исключающий женщин. В отряд космонавтов, который в настоящее время насчитывает 30 активных членов, входит только одна женщина, Анна Кикина, которая, как говорят, должна была совершить свой первый космический полет осенью 2022 года.

Всего за последние 60 лет отбора советских и российских космонавтов для полетов в космос были выбраны только четыре женщины.

Новый отбор поступил через месяц после того, как Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке под Москвой окончил класс космонавтов в Роскосмосе в 2018 году после двух лет базовой подготовки. Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Грибункин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков и Олег Платонов успешно сдали государственный экзамен и получили право на участие в космических полетах в качестве космонавтов-экспериментаторов.

Восьмой ученик Евгений Прокопьев не прошел квалификацию и был переведен на базовую космическую подготовку. Сайт Центра подготовки космонавтов. Прокопьев – младший брат космонавта Сергея Прокопьева, который в 2018 году провел на Международной космической станции 197 дней.