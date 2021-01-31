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Роскосмос выбрал четырех новых кандидатов, все мужчины, для подготовки космонавтов

1 февраля, 2021
Marfa Fedoroa
29 января 2021 г.

Россия отобрала четырех новых кандидатов для начала подготовки космонавтов после полуторагодичного отбора.

Роскосмос, Российская Федеральная космическая корпорация, обнародовал результаты последнего приема на работу в четверг (28 января). Кампания, начавшаяся 3 июня 2019 года, завершилась в среду после задержки как минимум на месяц из-за пандемии коронавируса.

«Победителями стали Сергей Ертоганов, Александр Колябин, Сергей Тетериатников и Арутюн Киверян», – Роскосмос. Рекламируйте на своем сайте Четверг. «В ближайшее время они пройдут общий курс космической подготовки в течение следующих двух лет».

«Роскосмос поздравляет с прохождением отбора !!» – написало космическое агентство.

Ертужанов, 32 года, с отличием окончил Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации в Ульяновске, Россия, по специальности инженер. 34-летний Коледжабин занимал пост заместителя командира истребительной эскадрильи после окончания Краснодарского высшего военного училища авиации.

32-летний Тетриатников окончил Военно-морской инженерный институт, работал водителем подводной лодки. 27-летний Кивирян получил диплом инженера по специальности «Ракетная техника» в Балтийском техническом университете «Военмех» в Санкт-Петербурге и работал инженером-испытателем в РКК «Энергия», основном подрядчике Роскосмоса по пилотируемым космическим кораблям.

Каллибин и Кивриан ранее подавали заявку на вступление в Отряд астронавтов, но пока их не приняли другие кандидаты.

Эти четыре человека были отобраны из первоначальной группы из 2229 претендентов, участвовавших в Открытом конкурсе Роскосмоса. Как минимум, кандидаты должны быть не старше 35 лет и иметь техническую степень, чтобы иметь право на участие.

Медицинские осмотры, оценки и собеседования сузили круг до 64 человек, в том числе 9 женщин, из 183, представивших необходимые документы.

Это второй за последние девять лет класс космонавтов Роскосмоса, исключающий женщин. В отряд космонавтов, который в настоящее время насчитывает 30 активных членов, входит только одна женщина, Анна Кикина, которая, как говорят, должна была совершить свой первый космический полет осенью 2022 года.

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Всего за последние 60 лет отбора советских и российских космонавтов для полетов в космос были выбраны только четыре женщины.

Новый отбор поступил через месяц после того, как Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке под Москвой окончил класс космонавтов в Роскосмосе в 2018 году после двух лет базовой подготовки. Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Грибункин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков и Олег Платонов успешно сдали государственный экзамен и получили право на участие в космических полетах в качестве космонавтов-экспериментаторов.

Восьмой ученик Евгений Прокопьев не прошел квалификацию и был переведен на базовую космическую подготовку. Сайт Центра подготовки космонавтов. Прокопьев – младший брат космонавта Сергея Прокопьева, который в 2018 году провел на Международной космической станции 197 дней.

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