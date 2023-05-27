Роскосмос запустит спутник радиолокационного наблюдения

Роскосмос запустил спутник радиолокационного наблюдения



27 мая 2023 года с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2» с радиолокационным спутником № 1 «Кондор ФКА». недолговечными предшественниками двух вооруженных сил, России и Южной Африки, в усилиях по развитию, которые длились три десятилетия.

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О Миссии Кондор-ФКА №1:

масса космического корабля 1050 кг орбитальная высота 518,8 км наклонение орбиты 97,4 градуса по направлению к экватору Диапазон частот антенны радара S-диапазон эксплуатационный срок 5 лет ракета-носитель стартовая площадка Дата и время запуска 2023 27 мая, 00:14:51.123 Московское время (фактическое)

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«Гражданский» спутник «Кондор»

Проект «Кондор-Э» был прямым потомком советской космической станции «Алмаз», которая была разработана для установки мощного радара в качестве одного из основных средств разведки. Перед распадом СССР «Алмаз» сначала был понижен до конфигурации, спонсируемой экипажем, для периодических посещений космонавтов, а затем до полностью автоматизированного спутника. После распада СССР в 1991 году 20-тонный космический корабль, созданный на основе космической станции, быстро доказал свою рентабельность, несмотря на некоторые маркетинговые попытки его разработчика, НПО Машиностроения в Реутове (сокращенно НПО Маш). В середине 1990-х компания, которая продолжала поставлять крылатые ракеты российским военным, урезала концепцию орбитальной радиолокационной съемки до легкого спутника, получившего название «Кондор». После почти двух десятилетий упорных усилий первый «Кондор», построенный для Министерства обороны России, был спущен на воду в 2013 году, а в 2014 году за ним последовала «экспортная» версия «Кондор-Э», финансируемая Южно-Африканским правительством. правительство.

Несмотря на менее успешную работу обоих спутников, их работа на орбите была достаточно впечатляющей, чтобы «Роскосмос» присоединился к победе, поскольку все другие усилия России по разработке спутника радиолокационной съемки натолкнулись на серьезные препятствия, особенно после введения западных санкций в после аннексии Крыма в 2014 году.

В то время Роскосмос запросил около 65 миллионов долларов на пять лет, начиная с 2016 года, для проекта «Кондор-ФКА», где «ФКА» означало Федеральное космическое агентство. По сути, программа будет финансировать гражданскую версию «Кондор-Э».

Прогнозируемый бюджет Kondor-FKA (в миллионах на 2014 г.):

валюта 2016 2017 2018 2019 2020 Общая Русский рубль 681 590 828 499 133 2731 Американский доллар* 16.2 14,0 19,7 11,9 3.1 ~65

Согласно официальным публикациям, основными заказчиками спутниковых данных станут Минсельхоз и МЧС. На самом деле, предполагалось, что главным бенефициаром программы по-прежнему будут российские военные, однако предполагалось, что спутник будет контролироваться и эксплуатироваться Роскосмосом.

Согласно публикациям «Роскосмоса», запрашиваемое финансирование составит закупка двух космических аппаратов на базе архитектуры «Кондор-Э», оснащенных РЛС S-диапазона. По предварительным планам, оба спутника будут запущены разгонными блоками «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» с Плесецка в 2018 и 2019 годах. площадью 10 на 10 километров, при работе в режиме съемки «прожектор». Снимая непрерывно по траектории полета, радар «Кондор» сможет охватить площадь поверхности Земли 20 на 50 километров, обнаруживая объекты размером от трех до семи метров. В 2023 году Роскосмос также сообщает о возможности получения изображений в полосе размером до 100 на 500 километров.

Ожидалось, что космический корабль проработает на орбите не менее пяти лет.

В середине 2016 года руководитель проекта НПО «Маш» Сергей Зайцев подтвердил, что запуски спутников «Кондор-ФКА» на базе проекта «Кондор-Э» ожидаются в конце 2018 и конце 2019 года соответственно. В проекте также приняли участие более 20 субподрядчиков. В то время НПО «Маш» заключало контракты с поставщиками систем и производило обновления аппаратного и программного обеспечения, которые должны были быть реализованы в первоначальном проекте. Уже было известно, что опытный завод НПО «Маш» будет изготавливать солнечные батареи, антенный механизм наведения (радар) и ряд авионики. Спутник также будет оснащен совершенно новой двигательной установкой.

Все системы спутникового обслуживания размещались внутри негерметичного коробчатого блока размерами 900 х 1750 мм. Основная радиолокационная антенна крепится к передней части сервисного блока. Антенна оснащена электрическим рулевым механизмом, который позволяет ей поворачиваться на 55 градусов вбок со скоростью 2 градуса в секунду, чтобы отображать области по обе стороны от траектории полета.

Служебный модуль также оснащен парой вращающихся солнечных батарей. (1010)

Во второй половине 2010 года запуск серии «Кондор» Рокота был перенесен на пусковую установку «Союз / Фрегат», при этом и «Рокот», и «Стрела» (которая запустила два оригинальных «Кондора») были оснащены украинскими компьютерами управления полетом. Согласно контракту на закупку ракеты «Союз-2-1а», выданному Роскосмосом 25 сентября 2019 года, необходимо было до 15 ноября 2021 года поставить ракету-носитель для спутника «Кондор-ФКА №2».

В конце 2022 года было обещано, что первый спутник «Кондор-ФКА» будет запущен в 2023 году, а второй — в 2024 году.

В 2023 году НПО Маш также сообщило о разработке модернизации «Кондор-ФКА-М», в первую очередь предназначенной для перевода проекта на авионику и материалы местного производства, способные создавать радиолокационные изображения с разрешением 0,5 м.

Кроме того, компания объявила о проекте создания спутника Diamond-X, финансируемого из внутренних источников, который будет оснащен радаром с фазированной антенной решеткой.

Режимы съемки спутника Кондор-ФКА (по состоянию на 2023 г.):

режим съемки Точность шлепнуть Подробный обзор, DPR 1-2 метра 10 х 10 километров Детальный сплошной осмотр, ДНР 2-3 метра 10 х 500 км Среднее значение опроса или 6-12 метров 20-100 х 500 км Сканировать с максимальным разрешением, ORr Выбранная точность в диапазоне 6-12 метров Указанный диапазон х 500 км Сканирование при максимальном патче, ORp реалистичные характеристики Выбранная полоса из диапазона 20-100км х 500км

Кампания по запуску Кондор-Э

Стек «Кондор-ФКА/Фрегат» готовится к интеграции с обтекателем полезной нагрузки ракеты-носителя.

Разгонный блок «Фрегат» и отсек полезной нагрузки для миссии «Кондор-ФКА» были доставлены на Восточный около 14 марта 2023 года.

22 марта 2023 года Роскосмос сообщил, что космический корабль «Кондор-ФКА» упакован и готов к отправке на стартовую площадку в течение суток. Подтверждено, что космический корабль прибыл в Центр подготовки космических аппаратов Восточный через аэропорт Игнатьево под Хабаровском 27 марта 2023 года.

Поскольку интеграцию и запуск ракеты «Союз» можно было выполнять только горизонтально, при обращении с «Кондором-ФКА» использовалась уникальная установка, которая заключалась в заключении спутника под обтекателем полезной нагрузки с помощью решетчатого трансформатора наземной поддержки, первоначально предназначенного для поддержания хрупкости конструкции антенны радара в сложенном виде. положение при наземной транспортировке. Преобразователь был унаследован от первоначального проекта «Кондор», но был разработан для снятия со спутника при интеграции с пусковой установкой «Стрела», поскольку этот процесс выполнялся в вертикальном положении на ракетной шахте на Байконуре. К счастью, дополнительная грузоподъемность конфигурации «Союз/Фрегат» может вместить «мертвую массу» коммутатора. Полная сборка спутника, преобразователь и система отделения фрегата были известны как «Блок звездолета» или BKA под обозначением 374BL24. Во время орбитального полета преобразователь предназначен для открытия в полете для разделения спутников, однако сам преобразователь останется прикрепленным к Фрегату.

Окончательная сборка ракеты «Союз-2-1а» со спутником была завершена 22 мая, и в этот же день государственная комиссия, осуществляющая надзор за запуском, сняла ракету со стартового стола. Ракета покинула здание подготовки транспортных средств и достигла площадки 23 мая 2023 года.

Профиль запуска Кондор-Э

а Ракета «Союз-2-1а/Фрегат» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» №1 стартовала с площадки 1С на Восточном 27 мая в 00:14:51.123 мск (16:14 по московскому времени 26 мая).

Четыре ускорителя первой ступени отделились через 1 минуту и ​​59 секунд полета, после чего через 3 минуты и 44 секунды после взлета последовал сброс полезной нагрузки. Вторая ступень ракеты проработала до 4 минут 48 секунд полета и отделилась на L+287,86 секунды. Несколькими мгновениями ранее загорелся двигатель РД-0110 третьей ступени и пробил решетчатую конструкцию второй ступени. Маршевый двигатель третьей ступени, как и планировалось, отрегулировал на L+527,75 секунды полета.

Обычно для околоорбитального запуска третья ступень корабля «Союз-2-1а» разгоняла разгонный блок «Фрегат» и полезную нагрузку до околоорбитальной скорости и выводила его на суборбитальную траекторию через 8 минут 51 секунду после старта.

Космические маневры буксировки

Предполагалось, что ракета «Фрегейт» запустит свою двигательную установку продолжительностью 9 минут 51 секунду, чтобы выйти на эллиптическую (яйцевидную) орбиту с апогеем (самая высокая точка) вблизи высоты цели. Стек спутников и верхняя ступень пассивно двигались, пока не был достигнут апогей, когда Фрегат был запрограммирован на перезапуск двигателя через 57 минут и 42 секунды после запуска.

Маневр должен был сформировать целевую орбиту для развертывания спутника, который должен был произойти через 1 час 4 минуты 51 секунду полета.

Ожидалось, что после сброса полезной нагрузки разгонный блок выполнит дополнительные маневры, чтобы выйти на полосу утилизации.